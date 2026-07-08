Από το Tennessee στο Broadway: Η απίστευτη διαδρομή της Dolly Parton γίνεται μιούζικαλ

Η ζωή της Dolly Parton γίνεται μιούζικαλ στο Broadway, tο «Dolly: A True Original Musical» κάνει πρεμιέρα το 2027 στη Νέα Υόρκη

Με μια ματιά Η Dolly Parton θα έχει το δικό της μιούζικαλ στο Broadway με τίτλο «Dolly: A True Original Musical».

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027, στα 81α γενέθλια της τραγουδίστριας.

Το μιούζικαλ θα παρουσιάσει την πορεία της, τις επιτυχίες, τις δυσκολίες και τα όνειρά της.

Τρεις ηθοποιοί θα υποδυθούν τη Dolly Parton σε διαφορετικές ηλικίες, ενώ θα ακουστούν γνωστά και νέα τραγούδια της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton ετοιμάζεται να δει την απίστευτη διαδρομή της να ζωντανεύει στη σκηνή του Broadway. Η θρυλική τραγουδίστρια ανακοίνωσε το «Dolly: A True Original Musical», μια παράσταση που θα αφηγείται την πορεία της από τα παιδικά της χρόνια μέχρι την παγκόσμια επιτυχία. Πρόκειται για ένα project που, όπως η ίδια παραδέχεται, ονειρευόταν εδώ και πολλά χρόνια.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό St. James Theatre της Νέας Υόρκης στις 19 Ιανουαρίου 2027, ημερομηνία που συμπίπτει με τα 81α γενέθλια της Dolly Parton. Οι προ-παραστάσεις θα ξεκινήσουν αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, στις 7 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας στο κοινό την πρώτη γεύση από τη νέα παραγωγή.

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Το μιούζικαλ φιλοδοξεί να παρουσιάσει όχι μόνο τις τεράστιες επιτυχίες της καριέρας της, αλλά και τις δυσκολίες, τα όνειρα και τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνιδα. Η ίδια συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του, γεγονός που κάνει την παράσταση ακόμη πιο ξεχωριστή. Σε δήλωσή της, η Dolly Parton ανέφερε: «Όλη μου η ζωή ήταν ένα μιούζικαλ. Μια μεγάλη παράσταση, πραγματικά, και ανυπομονώ να τη μοιραστώ μαζί σας στο Broadway».

Το «Dolly: A True Original Musical» σκηνοθετεί ο Bartlett Sher, ενώ το κείμενο υπογράφουν η Dolly Parton και η Maria S. Schlatter. Στη σκηνή θα ακουστούν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «I will always love you», «Jolene», «Coat of many colors» και «9 to 5», μαζί με ολοκαίνουργια τραγούδια που έγραψε ειδικά για την παράσταση.

Αν και το καστ δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις διαφορετικές ηθοποιοί θα υποδυθούν τη Dolly Parton, παρουσιάζοντας τα διαφορετικά στάδια της ζωής της, από την παιδική ηλικία μέχρι την καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της country μουσικής.

Ο σκηνοθέτης Bartlett Sher εξήγησε το όραμά του για την παραγωγή, λέγοντας: «Ο κόσμος λατρεύει την Dolly, όμως ποτέ δεν είχε την ευκαιρία να ακούσει ολόκληρη την ιστορία της από την ίδια. Αυτό το έργο δίνει αυτή τη δυνατότητα».

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 8 Ιουλίου για τα εγγεγραμμένα μέλη και τους κατόχους συγκεκριμένων καρτών, ενώ η γενική διάθεση θα ανοίξει στις 10 Ιουλίου. Οι παραστάσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί να συνεχιστούν έως και τον Νοέμβριο του 2027.