Relationship goals: Το πιο cute anniversary post της ημέρας ανήκει στην Gwen Stefani και στον Blake Shelton

Η Gwen Stefani και ο Blake Shelton γιόρτασαν πέντε χρόνια γάμου με συγκινητικές αναρτήσεις και φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους

Με μια ματιά Η Gwen Stefani και ο Blake Shelton γιόρτασαν πέντε χρόνια γάμου με ρομαντικές αναρτήσεις στα social media.

Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του, δείχνοντας την αγάπη τους.

Η Gwen Stefani έγραψε «Πέντε χρόνια παντρεμένη με τον άνθρωπό μου για πάντα».

Ο Blake Shelton ευχήθηκε «κάθε μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη» και «Σ’ αγαπώ». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Gwen Stefani και ο Blake Shelton έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς συμπλήρωσαν πέντε χρόνια έγγαμου βίου και γιόρτασαν την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τον πιο ρομαντικό τρόπο. Το αγαπημένο ζευγάρι της μουσικής μοιράστηκε με τους θαυμαστές του τρυφερές αναρτήσεις στα social media, θυμίζοντας στιγμές από τον γάμο του.

Οι δύο καλλιτέχνες, που αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της διεθνούς μουσικής σκηνής, επέλεξαν να γιορτάσουν την επέτειό τους δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ημέρα που αντάλλαξαν όρκους αγάπης. Οι αναρτήσεις τους συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και σχόλια από φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι τους ευχήθηκαν να παραμείνουν για πάντα ευτυχισμένοι.

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Πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους, η σχέση τους φαίνεται πιο δυνατή από ποτέ. Μέσα από τις αναρτήσεις τους, η Gwen Stefani και ο Blake Shelton έδειξαν πως ο έρωτάς τους συνεχίζει να μεγαλώνει, αποδεικνύοντας ότι παραμένουν αχώριστοι τόσο στη ζωή όσο και στη μουσική τους πορεία.

Η Gwen Stefani δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από τον γάμο τους, στις οποίες περιλαμβάνονταν τρυφερά στιγμιότυπα από την τελετή, η γαμήλια πρόσκληση αλλά και οι βέρες τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Πέντε χρόνια παντρεμένη με τον άνθρωπό μου για πάντα».

Από την πλευρά του, ο Blake Shelton ανέβασε επίσης φωτογραφίες από τον γάμο τους και συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα: «Πέντε χρόνια και κάθε μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Σ’ αγαπώ. Χρόνια μας πολλά, όμορφό μου κορίτσι!», έγραψε ο τραγουδιστής. Η Gwen Stefani δεν άφησε ασχολίαστο το μήνυμα του συζύγου της και απάντησε δημόσια κάτω από την ανάρτησή του γράφοντας: «Σ’ αγαπώ!».

Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε το 2014, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του The Voice, όπου συμμετείχαν ως coaches. Η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά και το 2021 παντρεύτηκαν στην Oklahoma, την ιδιαίτερη πατρίδα του Blake Shelton, ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης στο ράντσο του στο Tishomingo.

Πέντε χρόνια μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά της παγκόσμιας showbiz, με τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης να αποδεικνύουν πως η σχέση τους παραμένει εξίσου δυνατή όσο την πρώτη ημέρα.