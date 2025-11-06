Η Gwen Stefani υποδέχεται τις γιορτές με το νέο της τραγούδι «Shake the Snow Globe»

Η βασίλισσα των Χριστουγέννων επιστρέφει με ένα λαμπερό video γεμάτο χαρά, λάμψη και... χιόνι

Η Gwen Stefani μπήκε επίσημα στο εορταστικό κλίμα, κυκλοφορώντας το ολοκαίνουργιο χριστουγεννιάτικο single της με τίτλο «Shake the Snow Globe», μαζί με το αντίστοιχο music video, διαθέσιμο αποκλειστικά στο Amazon Music.

«Οι γιορτές είναι πραγματικά μαγικές και ήθελα αυτό το βίντεο να αποτυπώσει τη λάμψη και τη χαρά της εποχής», έγραψε η Gwen στη νέα της ανάρτηση στα social media, συνοδεύοντάς την με χιονονιφάδες και καρδιές.

Η τραγουδίστρια, γνωστή για την αγάπη της στα γιορτινά τραγούδια, επιστρέφει με ακόμη μία χαρούμενη και νοσταλγική μελωδία, γεμάτη θετική ενέργεια και vintage glam αισθητική. Το video αποπνέει όλη τη ζεστασιά των Χριστουγέννων, λαμπερά φώτα, κοστούμια εποχής και φυσικά, τη χαρακτηριστική παιχνιδιάρικη διάθεση της Gwen.

Παράλληλα, η Stefani ανακοίνωσε πως το επερχόμενο εορταστικό special «Oh. What. Fun.» θα είναι διαθέσιμο για streaming στις 3 Δεκεμβρίου στο Prime Video, υποσχόμενο μουσική, glitter και την πιο χαρούμενη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της χρονιάς.

