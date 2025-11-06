MadWalk Banner
Μουσικά Νέα 06.11.2025

Η Gwen Stefani υποδέχεται τις γιορτές με το νέο της τραγούδι «Shake the Snow Globe»

Gwen Stefani
Η βασίλισσα των Χριστουγέννων επιστρέφει με ένα λαμπερό video γεμάτο χαρά, λάμψη και... χιόνι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Gwen Stefani μπήκε επίσημα στο εορταστικό κλίμα, κυκλοφορώντας το ολοκαίνουργιο χριστουγεννιάτικο single της με τίτλο «Shake the Snow Globe», μαζί με το αντίστοιχο music video, διαθέσιμο αποκλειστικά στο Amazon Music.

«Οι γιορτές είναι πραγματικά μαγικές και ήθελα αυτό το βίντεο να αποτυπώσει τη λάμψη και τη χαρά της εποχής», έγραψε η Gwen στη νέα της ανάρτηση στα social media, συνοδεύοντάς την με χιονονιφάδες και καρδιές.

Gwen Stefani
https://www.instagram.com/gwenstefani

Διάβασε επίσης: «Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού!»: Η στιγμή που η Katy Perry αποκάλυψε τη σχέση της με τον Trudeau μπροστά σε χιλιάδες fans

Η τραγουδίστρια, γνωστή για την αγάπη της στα γιορτινά τραγούδια, επιστρέφει με ακόμη μία χαρούμενη και νοσταλγική μελωδία, γεμάτη θετική ενέργεια και vintage glam αισθητική. Το video αποπνέει όλη τη ζεστασιά των Χριστουγέννων, λαμπερά φώτα, κοστούμια εποχής και φυσικά, τη χαρακτηριστική παιχνιδιάρικη διάθεση της Gwen.

www.instagram.com/dualipa

Παράλληλα, η Stefani ανακοίνωσε πως το επερχόμενο εορταστικό special «Oh. What. Fun.» θα είναι διαθέσιμο για streaming στις 3 Δεκεμβρίου στο Prime Video, υποσχόμενο μουσική, glitter και την πιο χαρούμενη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Ο Bang Chan ενώνει τις δυνάμεις του με τον οίκο Fendi και κυκλοφορεί το τραγούδι Roman Empire (Video)

Δες αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Gwen Stefani νέα τραγούδια ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ Χριστούγεννα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Αθηνά Κλήμη στο MadWalk TV: «Ακολουθώ τα trends, αλλά με τη δική μου λογική»

Η Αθηνά Κλήμη στο MadWalk TV: «Ακολουθώ τα trends, αλλά με τη δική μου λογική»

06.11.2025
Επόμενο
Η Dominika Grnova στο Talk to MAD: Το ταξίδι από την πασαρέλα στους αγώνες μοτοσυκλέτας

Η Dominika Grnova στο Talk to MAD: Το ταξίδι από την πασαρέλα στους αγώνες μοτοσυκλέτας

06.11.2025

Δες επίσης

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

08.11.2025
Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή
Μουσικά Νέα

Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

08.11.2025
Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

08.11.2025
Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

07.11.2025
Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της
Μουσικά Νέα

Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της

07.11.2025
H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

07.11.2025
Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή
Μουσικά Νέα

Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

07.11.2025
Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ

07.11.2025
Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου