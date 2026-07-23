Η Κρυσταλλία έκανε το καλοκαίρι «Γιορτή» και το repeat ξεκινά

Η Κρυσταλλία παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Γιορτή», ένα δυναμικό disco pop κομμάτι με πρωταγωνιστή τον Πάνο Μαλικούρτη στο music video

Με μια ματιά Η Κρυσταλλία κυκλοφόρησε το νέο disco pop τραγούδι «Γιορτή» με music video.

Στο video clip συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν η Κρυσταλλία, ο Ripen και η Daphne Lawrence.

Η Κρυσταλλία συμμετέχει στις καλοκαιρινές εμφανίσεις του Πέτρου Ιακωβίδη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κρυσταλλία κάνει «Γιορτή» το φετινό καλοκαίρι, με το νέο της τραγούδι που συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, όπου στο πλευρό της βρίσκεται ο γνωστός ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης.

Η «Γιορτή», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυναμικό disco pop κομμάτι που αποπνέει θετική ενέργεια, ρυθμό και μοντέρνα αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν η Κρυσταλλία, ο Ripen και η Daphne Lawrence.

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Η pop art αισθητική του τραγουδιού «ντύνει» και το music video, όπου η Κρυσταλλία, με fashion forward εμφανίσεις, πρωταγωνιστεί σε μια ερωτική ιστορία όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μπερδεύονται. Συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης, με τον οποίο συνεργάστηκαν προ ετών στην ελληνική μεταφορά του γνωστού μιούζικαλ «Grease». Τη σκηνοθεσία έκανε ο Tasos Xiarcho.

Παράλληλα με τη νέα της κυκλοφορία, η Κρυσταλλία βρίσκεται δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη στις καλοκαιρινές του εμφανίσεις ανά την Ελλάδα.

Βρείτε τη «Γιορτή» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Crystallia-Giorti

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