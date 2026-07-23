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Μουσική 23.07.2026

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος λέει «Αρκετά με το δράμα» με το νέο του τραγούδι

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Ο νικητής του The Voice of Greece 2025, Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Αρκετά με το δράμα»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, νικητής του "The Voice of Greece" 2025, κυκλοφορεί νέο τραγούδι.
  • Το τραγούδι έχει τίτλο «Αρκετά με το δράμα» και μιλά για την απελευθέρωση.
  • Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Κωνσταντίνος Γκοτσούλιας.
  • Το νέο τραγούδι είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ο μεγάλος νικητής του  «The Voice of Greece» 2025, επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Αρκετά με το δράμα», εγκαινιάζοντας το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφικής του πορείας.

Konstantinos Komodromos Arketa me to Drama

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο Κωνσταντίνος Γκοτσούλιας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, δυναμικό κομμάτι που μιλά για τη δύναμη να αφήνεις πίσω ό,τι σε βαραίνει και να προχωράς μπροστά με αποφασιστικότητα.

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Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και την αμεσότητα της ερμηνείας του, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος τραγουδάει «Αρκετά με το δράμα», αποτυπώνοντας το συναίσθημα και την ένταση των στίχων, μέσα από μια ερμηνεία που αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Μετά τη μεγάλη του νίκη στο «The Voice of Greece», όπου ξεχώρισε για το ταλέντο, τη συνέπεια και την ξεχωριστή σκηνική του παρουσία, έχοντας στο πλευρό του την coach Έλενα Παπαρίζου, ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να κάνει σταθερά βήματα στη δισκογραφία, παρουσιάζοντας νέο υλικό.

Το «Αρκετά με το δράμα» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://KonstantinosKomodromos.lnk.to/ArketaMeToDrama

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Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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