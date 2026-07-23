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Μουσική 23.07.2026

Η Konnie Metaxa έκανε το καράβι…σκηνή για το πιο ανατρεπτικό «Jackie O»

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Η Konnie Metaxa έδωσε το δικό της δημιουργικό twist στο «Jackie O» και μαζί με την Ελένη Φουρέιρα μέσα σε ένα καράβι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Konnie Metaxa δημιούργησε ένα βίντεο στο καράβι με την Ελένη Φουρέιρα.
  • Το βίντεο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στα Κουφονήσια.
  • Η παρέα, μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, δημιούργησε ένα διασκεδαστικό στιγμιότυπο.
  • Η Konnie Metaxa μετέτρεψε το πλοίο σε κινηματογραφικό σκηνικό για το βίντεο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καλοκαιρινή απόδραση της Ελένης Φουρέιρα στα Κουφονήσια είχε όλα τα στοιχεία μιας ξέγνοιαστης διακοπής: θάλασσα, φίλους, οικογενειακές στιγμές και αρκετό χιούμορ. Μαζί της βρέθηκαν η Konnie Metaxa, η Marseaux, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου και φυσικά ο Fipster, ο οποίος για ακόμη μία φορά είχε μαζί του την κάμερα για να καταγράψει τις αυθόρμητες στιγμές της παρέας.

Η Konnie Metaxa με εντυπωσιακά σκουλαρίκια και το νέο της viral hit που όλοι ακούνε συνέχεια.
https://www.instagram.com/kmetaxa/
Η Ελένη Φουρέιρα με καλοκαιρινές πόζες δίπλα στην πισίνα, «έριξε» το Instagram.
https://www.instagram.com/foureira/

Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε ένα βίντεο που γύρισε η Konnie Metaxa μέσα στο καράβι, με πρωταγωνίστρια την Ελένη Φουρέιρα. Σε ένα διαφορετικό σκηνικό από τα συνηθισμένα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η παρέα άφησε στην άκρη κάθε επισημότητα και δημιούργησε ένα fun στιγμιότυπο με πολύ χιούμορ και καλοκαιρινή διάθεση.

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Η Konnie Metaxa, με τη δημιουργική της ματιά και τη διάθεση για παιχνίδι, μετέτρεψε τον χώρο του πλοίου σε ένα μικρό κινηματογραφικό σκηνικό, γυρίζοντας τη δική της εκδοχή για το «Jackie» μαζί με την Ελένη Φουρέιρα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αυθόρμητο βίντεο που αποτυπώνει ακριβώς το κλίμα των διακοπών τους: χαμόγελα, φίλους και στιγμές που δεν χρειάζονται ιδιαίτερο σχεδιασμό για να ξεχωρίσουν.

@kmetaxa

Jackie OOOOOOO στο πλοίο;;;;; @Foureira

♬ πρωτότυπος ήχος – Foureira

Η Ελένη Φουρέιρα, η Konnie Metaxa και η παρέα τους απέδειξαν πως ακόμη και μια απλή διαδρομή με το καράβι μπορεί να γίνει αφορμή για δημιουργία και διασκέδαση. Άλλωστε, πολλές φορές οι πιο αγαπημένες καλοκαιρινές αναμνήσεις δεν δημιουργούνται στους προορισμούς, αλλά στις στιγμές που συμβαίνουν καθ’ οδόν.

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Konnie Metaxa ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
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