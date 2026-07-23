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Μουσική 23.07.2026

Travis Scott: Το νέο album μετά το Utopia έρχεται και υπόσχεται να τα αλλάξει όλα

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Ο Travis Scott αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε νέο άλμπουμ και υπόσχεται έναν ήχο που δεν έχουμε ξανακούσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Travis Scott εργάζεται σε νέο άλμπουμ, με στόχο να ξεπεράσει τις προηγούμενες δουλειές του.
  • Εμπνέεται από ποικίλα μουσικά είδη και καλλιτέχνες για τον επερχόμενο δίσκο του.
  • Οραματίζεται το νέο του project ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία με θεατρικά στοιχεία.
  • Επεκτείνεται στον κινηματογράφο, επιδιώκοντας βραβεία Grammy και Oscar.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Scott φαίνεται πως έχει ήδη βάλει πλώρη για το επόμενο μεγάλο μουσικό του βήμα. Μετά την επιτυχία του Utopia και τη συμμετοχή του στην ταινία «The Odyssey» του Christopher Nolan, ο διάσημος rapper αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο στούντιο δουλεύοντας πάνω σε έναν νέο δίσκο. Όπως λέει ο ίδιος, στόχος του αυτή τη φορά είναι να ξεπεράσει κάθε προηγούμενη δημιουργία του και να παρουσιάσει έναν ήχο που δεν έχει δοκιμάσει ποτέ ξανά. Οι δηλώσεις του έχουν ήδη δημιουργήσει τεράστιο hype στους fans του.

Ο Travis Scott με γάντια και γυαλιά ηλίου τραγουδάει ένα νέο κομμάτι, ενώ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το "When I'm Home".
https://www.instagram.com/travisscott/

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Travis Scott εξήγησε ότι δεν χάνει ποτέ από τα μάτια του τον βασικό του στόχο: να εξελίσσεται ως καλλιτέχνης και να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στο κοινό του. Παρότι ασχολείται πλέον και με τον κινηματογράφο, ξεκαθάρισε πως η μουσική παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι εμπνέεται αυτή την περίοδο από εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη και καλλιτέχνες, από τους Daft Punk και τους Oasis μέχρι τον Don Toliver και τον Raphael Saadiq.

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Ο 35χρονος superstar θέλει το νέο του project να είναι κάτι περισσότερο από ένα άλμπουμ. Οραματίζεται live εμφανίσεις με έντονα θεατρικά στοιχεία, που θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο κοινό και θα φέρουν ξανά στο προσκήνιο τη μαγεία των συναυλιών. Όπως αποκάλυψε, είχε αντίστοιχες σκέψεις ακόμη και για το Utopia, όμως τώρα πιστεύει πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να τις κάνει πραγματικότητα.

Ο Travis Scott με γυαλιά ηλίου και ασημένια αλυσίδα, φορώντας λευκό φανελάκι, παρουσιάζει τα τατουάζ του.
https://www.instagram.com/travisscott/

Το Utopia κυκλοφόρησε το 2023 και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts και χαρίζοντας στον Travis Scott ακόμη μία υποψηφιότητα για Grammy. Παρόλα αυτά, το πολυπόθητο βραβείο εξακολουθεί να του ξεφεύγει, κάτι που ο ίδιος παραδέχεται ότι παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους προσωπικούς του στόχους.

Travis Scott new song

Την ίδια στιγμή, ο Travis Scott διευρύνει την παρουσία του και στον κινηματογράφο. Η εταιρεία του, Cactus Jack, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Paramount Pictures, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και live projects. Ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να δημιουργήσει ιστορίες και εμπειρίες που θα ξεχωρίζουν, επενδύοντας σε πρωτότυπες ιδέες και δημιουργικότητα.

Ο Travis Scott με κοστούμι και γυαλιά ηλίου, σε ρόλο-έκπληξη στην «Οδύσσεια».
https://www.instagram.com/travisscott/

Παράλληλα, δεν κρύβει ότι εκτός από ένα Grammy, θα ήθελε κάποια στιγμή να κρατήσει στα χέρια του και ένα Oscar, αποδεικνύοντας ότι οι φιλοδοξίες του ξεπερνούν πλέον τα όρια της μουσικής βιομηχανίας.

Ο Travis Scott με κοστούμι σε εμφάνισή του που συζητήθηκε, στο πλαίσιο της «Οδύσσειας».
https://www.instagram.com/travisscott/

Αν κρίνουμε από όσα αποκάλυψε, ο Travis Scott δεν ετοιμάζει απλώς έναν νέο δίσκο, αλλά μια ολόκληρη νέα εποχή που φιλοδοξεί να ανεβάσει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της καριέρας του.

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travis scott
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