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Μουσική 22.07.2026

Σοκ για τους fans του Harry Styles – Ακύρωσε συναυλία λίγες ώρες πριν βγει στη σκηνή

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Ανατροπή στην περιοδεία του Harry Styles, καθώς η εμφάνισή του στο Σάο Πάολο δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους υγείας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ακυρώθηκε συναυλία του Harry Styles στο Σάο Πάολο λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη.
  • Η ακύρωση προκάλεσε απογοήτευση σε χιλιάδες θαυμαστές που ταξίδεψαν για τη συναυλία.
  • Η επόμενη συναυλία της περιοδείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.
  • Δίνεται δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή προτεραιότητας για την επόμενη συναυλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δυσάρεστα νέα περίμεναν χιλιάδες fans του Harry Styles στη Βραζιλία, καθώς ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής δεν κατάφερε τελικά να ανέβει στη σκηνή για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Σάο Πάολο. Η εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου στο MorumBIS Stadium, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together». Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες του σταδίου, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το live ακυρώνεται λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Η είδηση προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους θαυμαστές του, πολλοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει από κάθε γωνιά της Βραζιλίας για να τον απολαύσουν ζωντανά.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Την ανακοίνωση έκανε η Live Nation Brasil, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Harry Styles. Η είδηση έκανε αμέσως τον γύρο των social media, με τους fans να εκφράζουν την ανησυχία τους αλλά και να στέλνουν ευχές για ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, η διοργανώτρια εταιρεία ξεκαθάρισε ότι η επόμενη προγραμματισμένη συναυλία της περιοδείας, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 24 Ιουλίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Ταυτόχρονα, ενημέρωσε αναλυτικά τους κατόχους εισιτηρίων για τις επιλογές που έχουν μετά την απρόσμενη ακύρωση.

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Με ανακοίνωσή της, η Live Nation Brasil γνωστοποίησε την ακύρωση της συναυλίας, αναφέροντας: «Λυπούμαστε βαθιά που σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Harry Styles που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, στο MorumBIS Stadium ακυρώθηκε λόγω ενός προβλήματος υγείας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιοδείας.» Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα υγείας του τραγουδιστή, με αποτέλεσμα οι fans να περιμένουν κάποια επίσημη ενημέρωση από τον ίδιο ή την ομάδα του.

Τι θα γίνει με τα εισιτήρια

Η εταιρεία διευκρίνισε πως οι επιστροφές χρημάτων θα πραγματοποιηθούν μέσω του ίδιου καναλιού από το οποίο αγοράστηκαν τα εισιτήρια. Παράλληλα, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν ενημερωτικό email από την Ticketmaster Brasil με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία.

harry_sty6les
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει επίσης ότι: «Η συναυλία της Παρασκευής, 24 Ιουλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί».

Προτεραιότητα για τη νέα συναυλία

Εκτός από την επιστροφή χρημάτων, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι όσοι είχαν εισιτήριο για τη συναυλία της Τρίτης θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια αποκλειστική διάθεση εισιτηρίων για το live της Παρασκευής, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Πορτρέτο του Harry Styles από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
www.instagram.com/harrystyles

Ωστόσο, η Live Nation Brasil προειδοποίησε πως: «Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη». Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα μόλις λάβουν τις σχετικές οδηγίες μέσω email.

Οι fans εύχονται γρήγορη επιστροφή στη σκηνή

Η ξαφνική ακύρωση της συναυλίας του Harry Styles προκάλεσε έντονη απογοήτευση, αλλά πάνω απ’ όλα ανησυχία για την υγεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Αν και οι λόγοι της ακύρωσης δεν έχουν γίνει γνωστοί, οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο έχουν γεμίσει τα social media με μηνύματα αγάπης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Ο Harry Styles χαμογελάει σε ένα στούντιο ηχογράφησης με μουσικό εξοπλισμό.
Ο Harry Styles κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο BBC Radio 1 Live Lounge.

Προς το παρόν, όλα δείχνουν ότι η περιοδεία «Together, Together» θα συνεχιστεί κανονικά με την προγραμματισμένη εμφάνιση της Παρασκευής. Μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, οι fans περιμένουν με αγωνία να δουν τον Harry Styles να επιστρέφει σύντομα στη σκηνή.

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Harry Styles μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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