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Fashion 21.07.2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

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Η Σίσσυ Χριστίδου υιοθετεί την κορυφαία τάση του καλοκαιριού στα μαγιό και μας δίνει έμπνευση για chic εμφανίσεις στην παραλία
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα κατ’ εξοχήν κομμάτι που έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει την έννοια του καλοκαιρινού chic, αυτό δεν είναι άλλο από το strapless ολόσωμο μαγιό. Σε μια εποχή όπου η μόδα στρέφεται ξανά προς την αβίαστη κομψότητα, την καθαρή σιλουέτα και τη διαχρονική φινέτσα, το στράπλες κόψιμο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, εκτοπίζοντας τα υπερβολικά περίπλοκα σχέδια. Πρόκειται για ένα παρεξηγημένο, κατά το παρελθόν, πασίγνωστο πατρον, το οποίο πλέον επανασυστήνεται μέσα από σύγχρονες γραμμές, πολυτελείς υφές και sartorial λεπτομέρειες που το καθιστούν το απόλυτο must-have της σεζόν.

sissy_christidou_magio
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Η μεγαλύτερη «ψήφος εμπιστοσύνης» σε αυτή την τάση έρχεται από τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έχει αναγάγει το strapless ολόσωμο σε βασικό πυλώνα της καλοκαιρινής της γκαρνταρόμπας. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, γνωστή για την αψεγάδιαστη αισθητική και το προσωπικό της στυλ που ισορροπεί ανάμεσα στο θηλυκό και το σύγχρονο, μας αποδεικνύει μέσα από τις εμφανίσεις της πως το συγκεκριμένο μαγιό δεν είναι απλώς μια πρακτική επιλογή για την παραλία, αλλά ένα statement κομμάτι.

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Ρίχνοντας μια ματιά στο προφίλ της, γίνεται αμέσως φανερό ότι έχει πειραματιστεί με επιτυχία σε διαφορετικές εκδοχές της τάσης, προσφέροντας εξαιρετικές στιλιστικές προτάσεις για κάθε γούστο. Ξεχωριστή θέση κατέχει η επιλογή της σε ένα minimal λευκό strapless ολόσωμο, το οποίο κοσμείται διακριτικά από μια ασημί λεπτομέρεια. Η συγκεκριμένη εκδοχή αποτελεί τον ορισμό του resort chic, καθώς το λευκό χρώμα αναδεικνύει το μαύρισμα, ενώ η μεταλλική πινελιά προσδίδει μια πολυτελή λάμψη που μετατρέπει το μαγιό σε τοπ για ένα sunset cocktail δίπλα στο κύμα, συνδυασμένο με μια λινή παντελόνα ή μια αέρινη φούστα.

sissy_christidou_magio
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Σε μια πιο δροσερή και playful διάθεση, η Σίσσυ Χριστίδου έχει επιλέξει ένα εντυπωσιακό μπλε strapless μαγιό με όμπρε εφέ. Το συγκεκριμένο σχέδιο λειτουργεί σαν καμβάς που θυμίζει τα βαθιά νερά του Αιγαίου, κάνοντας το σύνολο να αποπνέει μια απόλυτα καλοκαιρινή, ανάλαφρη ενέργεια. Είναι η ιδανική πρόταση για όσες θέλουν να ξεφύγουν από τα μονοχρωματικά standards και να προσθέσουν μια δόση χρώματος και κίνησης στην εμφάνισή τους.

sissy_christidou_magio
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Φυσικά, από το στιλιστικό της ρεπερτόριο δεν θα μπορούσε να λείπει η απόλυτη ωδή στη ρετρό κομψότητα. Η επιλογή ενός κλασικού μαύρου strapless ολόσωμου μαγιό με λευκές αντιθέσεις στις ραφές αποτελεί μια ξεκάθαρη αναφορά στο old-hollywood glamour. Αυτή η vintage αισθητική φέρνει στο μυαλό τις θρυλικές σταρ του παρελθόντος, προσφέροντας μια αυστηρή, γεωμετρική κομψότητα που κολακεύει κάθε σωματότυπο και δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

sissy_christidou_oloswmo_magio
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Αν σκέφτεσαι να επενδύσεις σε ένα μόνο μαγιό αυτό το καλοκαίρι, το strapless ολόσωμο είναι η απάντηση. Μπορείς να το φορέσεις στην αμμουδιά για ηλιοθεραπεία χωρίς σημάδια από τιράντες, αλλά και να το αξιοποιήσεις ως βασικό κομμάτι του beachwear styling σου, φοριέται με σορτς, κιμονό ή maxi καφτάνια. Ακολούθησε τα βήματα της Σίσσυς Χριστίδου, βρες την απόχρωση που ταιριάζει στην προσωπικότητά σου, είτε πρόκειται για το φωτεινό λευκό, το δροσερό μπλε όμπρε ή το δραματικό μαύρο με λευκό περίγραμμα, και ετοιμάσου να κλέψεις τις εντυπώσεις σε κάθε σου εμφάνιση κάτω από τον ήλιο.

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Καλοκαίρι 2026 ΜΑΓΙΩ Σίσσυ Χρηστίδου
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