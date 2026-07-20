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Fashion 20.07.2026

Bag Obsession: Τα 6 trends που δεν αποχωριζόμαστε αυτό το καλοκαίρι

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Από την ανέμελη ψάθινη μέχρι το ανατρεπτικό denim, ανακάλυψε τις τσάντες που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν και δώσε μια δόση φρεσκάδας στα looks σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ψάθινη τσάντα παραμένει κορυφαία επιλογή για το καλοκαίρι, προσφέροντας άνεση και στυλ.
  • Οι τσάντες από καμβά είναι πρακτικές, ανθεκτικές και ιδανικές για καθημερινές, casual εμφανίσεις.
  • Τα μικρά πουγκιά, σε διάφορα υλικά, προσθέτουν μια παιχνιδιάρικη πολυτέλεια σε βραδινές εξόδους.
  • Η μόδα αγκαλιάζει ξανά τις vintage τσάντες, προσθέτοντας χαρακτήρα και μοναδικότητα στα looks.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι έχει έναν μοναδικό τρόπο να κάνει τα πάντα να μοιάζουν πιο ανάλαφρα, και η γκαρνταρόμπα σου δεν αποτελεί εξαίρεση. Καθώς οι ρυθμοί της καθημερινότητας επιβραδύνονται και τα Σαββατοκύριακα αποκτούν άρωμα από πισίνες και εξορμήσεις, το στυλ σου αναζητά εκείνα τα αξεσουάρ που αποπνέουν αυτοπεποίθηση και ανεμελιά. Φέτος, οι τάσεις στις τσάντες μετατοπίζονται από την αυστηρή χρηστικότητα προς το παιχνιδιάρικο και το εντυπωσιακό, προσφέροντάς σου επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα με την καλοκαιρινή σου διάθεση και την ανάγκη για ανανέωση.

tsanta_kalokairi_trend
https://www.instagram.com/littleliffner/

Είτε ετοιμάζεσαι για μια βόλτα στην αγορά είτε για μια βραδινή έξοδο σε κάποιο νησί, η επιλογή της κατάλληλης τσάντας μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο το σύνολό σου. Από την επιστροφή των vintage κομματιών μέχρι τις ανατρεπτικές υφές όπως το denim και το πλέγμα, η φετινή λίστα έχει να σου προτείνει κάτι ξεχωριστό. Ας εξερευνήσουμε τα 10 κορυφαία trends που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου, τα οποία όχι μόνο θα αναβαθμίσουν την εικόνα σου, αλλά θα σε συνοδεύσουν με στυλ σε όλες τις καλοκαιρινές σου περιπέτειες.

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1. Η κυριαρχία της ψάθας

Η ψάθα παραμένει ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του καλοκαιριού και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα σου. Είναι το υλικό που φωνάζει «διακοπές» από μακριά και προσδίδει μια οργανική αίσθηση σε κάθε outfit. Είτε επιλέξεις μια μεγάλη tote τσάντα για να χωρέσεις όλα τα απαραίτητα της παραλίας, είτε μια μικρή και κομψή τσάντα ώμου για τις απογευματινές σου βόλτες, η ράφια είναι το πιο ασφαλές και stylish στοίχημα που μπορείς να βάλεις, καθώς συνδυάζεται αρμονικά με λινά ρούχα και αέρινα φορέματα.

psathini_tsanta_kalokairi

2. Το chic στυλ του καμβά

Οι τσάντες από καμβά έχουν καταφέρει να επιβιώσουν από το hype των social media και να γίνουν ένα σταθερό κομμάτι στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα. Ο λόγος είναι απλός: είναι απίστευτα πρακτικές, ανθεκτικές και προσφέρουν μια απλότητα που εκτιμάται ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Είναι η ιδανική επιλογή για την επίσκεψη στη λαϊκή αγορά ή μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της πόλης, διατηρώντας πάντα έναν ανεπιτήδευτο, κομψό χαρακτήρα που ταιριάζει με τα περισσότερα casual σύνολα σου.

kamvas_tsanta
https://www.instagram.com/kassleditions/

3. Το μικρό πουγκί της σεζόν

Τα μικρά πουγκιά με κορδόνια έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση φέτος και είναι παντού. Αν και δεν είναι η πιο πρακτική επιλογή για να μεταφέρεις ολόκληρο το νεσεσέρ σου, η εκδοχή τους σε μετάξι, βαμβάκι ή ακόμα και με διακοσμητικές χάντρες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για μια βραδινή έξοδο. Προσφέρουν μια νότα παιχνιδιάρικης πολυτέλειας και το μέγεθός τους επιβάλλει να κρατήσεις μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με την ανέμελη φιλοσοφία του καλοκαιριού.

pougki_fashion
https://www.instagram.com/mari.b.extra/

4. Η επιστροφή των vintage θησαυρών

Η μόδα κάνει συχνά κύκλους και αυτή τη στιγμή στρέφεται ξανά στο παρελθόν, κάνοντας τις vintage τσάντες πιο επίκαιρες από ποτέ. Αναζήτησε εμβληματικά σχέδια από περασμένες δεκαετίες σε εξειδικευμένα resale sites ή τοπικά vintage καταστήματα. Μια τσάντα με ιστορία δεν προσθέτει μόνο χαρακτήρα στο look σου, αλλά σε κάνει να ξεχωρίζεις, αφού είναι απίθανο να συναντήσεις κάποια άλλη με το ίδιο ακριβώς κομμάτι στις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις.

vintage_tsantes
https://www.instagram.com/pissednbrokevintage/

5. Statement με ανατρεπτικά σχήματα

Δεν χρειάζεται κάθε τσάντα να είναι χρηστική, και οι novelty τσάντες είναι η τρανταχτή απόδειξη. Σε σχήματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, όπως αστέρια, ψάρια ή αφηρημένα γεωμετρικά σχέδια, αυτές οι τσάντες έχουν ως μοναδικό σκοπό να κάνουν μια δήλωση μόδας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναδείξεις το προσωπικό σου στυλ, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε διακοπές και θέλεις να πειραματιστείς με την εμφάνισή σου, ξεφεύγοντας από τα τετριμμένα.

tsanta_asteriaw
https://www.instagram.com/simonmillerusa/

6. Η λάμψη στα αξεσουάρ

Τίποτα δεν αναβαθμίζει ένα σύνολο περισσότερο από μια τσάντα που «φωνάζει» πολυτέλεια. Από σχέδια καλυμμένα με παγιέτες μέχρι τσάντες με εντυπωσιακές χάντρες, το trend του «bling» είναι εδώ για να δώσει λάμψη στις εμφανίσεις σου. Αν και η πρώτη σου σκέψη μπορεί να είναι οι γάμοι ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις, μη φοβηθείς να κρατήσεις μια τέτοια τσάντα και σε μια πιο χαλαρή βραδινή έξοδο, καθώς δίνει έναν υπέροχο χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό outfit.

lamperi_tsanta
https://www.instagram.com/homeofhai/

Κεντρική Εικόνα: @vikyrader

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Fashion fashion trends Τσάντα
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