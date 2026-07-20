Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 20.07.2026

Θες κήπο που να θυμίζει resort; Πάρε ιδέες από την Ελένη Φουρέιρα – Το απόλυτο summer inspo

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο εξωτερικός χώρος της Ελένης Φουρέιρα είναι γεμάτος καλοκαιρινή έμπνευση και η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει δεν είναι η πισίνα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο χτιστός γωνιακός καναπές του κήπου της Ελένης Φουρέιρα προσφέρει άνεση και στυλ.
  • Το καθιστικό έχει λιτό design σε μπεζ και γκρι αποχρώσεις, με φιστικί μαξιλάρες για χρώμα.
  • Φυσικές αποχρώσεις και φυτά δημιουργούν αίσθηση νησιωτικού resort στον εξωτερικό χώρο.
  • Ο χτιστός καναπές προσαρμόζεται εύκολα σε μικρούς χώρους, προσφέροντας μοντέρνα αισθητική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σκεφτόμαστε το σπίτι της Ελένης Φουρέιρα, το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι συνήθως η εντυπωσιακή πισίνα και το tropical σκηνικό. Αυτή τη φορά όμως, την παράσταση κλέβει μια λεπτομέρεια που μπορείς να «κλέψεις» κι εσύ εύκολα για τον δικό σου χώρο, είτε έχεις κήπο, είτε βεράντα, είτε εξοχικό.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Η τραγουδίστρια, που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε καλοκαιρινή περιοδεία, περνά τις στιγμές χαλάρωσής της στο σπίτι μαζί με τον Alberto Botía και τον μικρό Ερμή. Ο εξωτερικός χώρος της κατοικίας τους αποπνέει resort αισθητική, όμως το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το μεγάλο χτιστό γωνιακό καθιστικό, το οποίο μετατρέπει τον κήπο σε έναν άνετο χώρο για παρέες, χαλάρωση και καλοκαιρινά βράδια.

Ελένη Φουρέιρα: H θριαμβευτική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο

Το πιο έξυπνο στοιχείο του κήπου δεν είναι η πισίνα, αλλά ο χτιστός γωνιακός καναπές. Εκμεταλλεύεται ιδανικά τον χώρο, προσφέρει πολλές θέσεις χωρίς να δείχνει ογκώδης και χαρίζει μια minimal αισθητική που θυμίζει πολυτελές ξενοδοχείο.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Το design παραμένει λιτό, με μπεζ και ανοιχτές γκρι αποχρώσεις, ενώ τα μεγάλα μαξιλάρια κάνουν το καθιστικό ιδιαίτερα άνετο. Τη διαφορά κάνουν οι φιστικί διακοσμητικές μαξιλάρες, που δίνουν χρώμα και δημιουργούν το απόλυτο summer mood.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Ολόκληρος ο εξωτερικός χώρος κινείται σε φυσικές αποχρώσεις, ενώ τα μεγάλα καταπράσινα φυτά γύρω από την πισίνα δημιουργούν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο νησιωτικό resort. Το αποτέλεσμα είναι κομψό, φωτεινό και απόλυτα καλοκαιρινό, χωρίς υπερβολές ή πολλά διακοσμητικά. Μπροστά από το γωνιακό καθιστικό υπάρχει ένα μικρό τραπεζάκι, δημιουργώντας μια γωνιά ιδανική για καφέ, cocktails ή βραδινές συζητήσεις με φίλους.

Η Ελένη Φουρέιρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους.
https://www.instagram.com/foureira/

Το καλύτερο σε αυτή την επιλογή είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις μια τεράστια αυλή για να την υιοθετήσεις. Ένας χτιστός ή γωνιακός καναπές μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε μια μικρή βεράντα, σε μια αυλή ή στο εξοχικό, χαρίζοντας περισσότερο χώρο και πολύ πιο μοντέρνα αισθητική από τα κλασικά έπιπλα κήπου.

Μαγίο celebrities
https://www.instagram.com/foureira/

Αν ψάχνεις μια αλλαγή που θα κάνει τον εξωτερικό σου χώρο να δείχνει πιο ακριβός, πιο cozy και πιο Instagram-worthy, τότε η διακοσμητική επιλογή της Ελένης Φουρέιρα είναι σίγουρα μια ιδέα που αξίζει να βάλεις στη wishlist του καλοκαιριού.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακόσμηση ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ κήπος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bag Obsession: Τα 6 trends που δεν αποχωριζόμαστε αυτό το καλοκαίρι

Bag Obsession: Τα 6 trends που δεν αποχωριζόμαστε αυτό το καλοκαίρι

20.07.2026
Επόμενο
Tom Cruise: Οι απρόσμενες συνεργασίες και οι φήμες που αναστάτωσαν το Hollywood

Tom Cruise: Οι απρόσμενες συνεργασίες και οι φήμες που αναστάτωσαν το Hollywood

20.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Bag Obsession: Τα 6 trends που δεν αποχωριζόμαστε αυτό το καλοκαίρι
Fashion

Bag Obsession: Τα 6 trends που δεν αποχωριζόμαστε αυτό το καλοκαίρι

20.07.2026
Τα φυτά σου δεν μεγαλώνουν; Με αυτούς τους 4 τρόπους δεν θα τα προλαβαίνεις
Life

Τα φυτά σου δεν μεγαλώνουν; Με αυτούς τους 4 τρόπους δεν θα τα προλαβαίνεις

19.07.2026
Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή
Life

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

19.07.2026
Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»
Life

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

19.07.2026
Το DIY κόλπο που θα αλλάξει τον τρόπο που αποθηκεύεις τρόφιμα – ‘Ετσι θα διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα στο ντουλάπι
Food

Το DIY κόλπο που θα αλλάξει τον τρόπο που αποθηκεύεις τρόφιμα – ‘Ετσι θα διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα στο ντουλάπι

19.07.2026
Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις
Life

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

19.07.2026
Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία
Beauty

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

19.07.2026
Ηλεκτρολύτες στο σπίτι μέσα σε 2 λεπτά – Το απόλυτο ρόφημα ενυδάτωσης
Life

Ηλεκτρολύτες στο σπίτι μέσα σε 2 λεπτά – Το απόλυτο ρόφημα ενυδάτωσης

19.07.2026
Καλεσμένη σε γάμο; Το golden look της Selena Gomez θα σου δώσει την έμπνευση που χρειάζεσαι
Fashion

Καλεσμένη σε γάμο; Το golden look της Selena Gomez θα σου δώσει την έμπνευση που χρειάζεσαι

19.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές