Θες κήπο που να θυμίζει resort; Πάρε ιδέες από την Ελένη Φουρέιρα – Το απόλυτο summer inspo

Ο εξωτερικός χώρος της Ελένης Φουρέιρα είναι γεμάτος καλοκαιρινή έμπνευση και η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει δεν είναι η πισίνα

Με μια ματιά Ο χτιστός γωνιακός καναπές του κήπου της Ελένης Φουρέιρα προσφέρει άνεση και στυλ.

Το καθιστικό έχει λιτό design σε μπεζ και γκρι αποχρώσεις, με φιστικί μαξιλάρες για χρώμα.

Φυσικές αποχρώσεις και φυτά δημιουργούν αίσθηση νησιωτικού resort στον εξωτερικό χώρο.

Ο χτιστός καναπές προσαρμόζεται εύκολα σε μικρούς χώρους, προσφέροντας μοντέρνα αισθητική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σκεφτόμαστε το σπίτι της Ελένης Φουρέιρα, το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι συνήθως η εντυπωσιακή πισίνα και το tropical σκηνικό. Αυτή τη φορά όμως, την παράσταση κλέβει μια λεπτομέρεια που μπορείς να «κλέψεις» κι εσύ εύκολα για τον δικό σου χώρο, είτε έχεις κήπο, είτε βεράντα, είτε εξοχικό.

Η τραγουδίστρια, που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε καλοκαιρινή περιοδεία, περνά τις στιγμές χαλάρωσής της στο σπίτι μαζί με τον Alberto Botía και τον μικρό Ερμή. Ο εξωτερικός χώρος της κατοικίας τους αποπνέει resort αισθητική, όμως το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το μεγάλο χτιστό γωνιακό καθιστικό, το οποίο μετατρέπει τον κήπο σε έναν άνετο χώρο για παρέες, χαλάρωση και καλοκαιρινά βράδια.

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Το πιο έξυπνο στοιχείο του κήπου δεν είναι η πισίνα, αλλά ο χτιστός γωνιακός καναπές. Εκμεταλλεύεται ιδανικά τον χώρο, προσφέρει πολλές θέσεις χωρίς να δείχνει ογκώδης και χαρίζει μια minimal αισθητική που θυμίζει πολυτελές ξενοδοχείο.

Το design παραμένει λιτό, με μπεζ και ανοιχτές γκρι αποχρώσεις, ενώ τα μεγάλα μαξιλάρια κάνουν το καθιστικό ιδιαίτερα άνετο. Τη διαφορά κάνουν οι φιστικί διακοσμητικές μαξιλάρες, που δίνουν χρώμα και δημιουργούν το απόλυτο summer mood.

Ολόκληρος ο εξωτερικός χώρος κινείται σε φυσικές αποχρώσεις, ενώ τα μεγάλα καταπράσινα φυτά γύρω από την πισίνα δημιουργούν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο νησιωτικό resort. Το αποτέλεσμα είναι κομψό, φωτεινό και απόλυτα καλοκαιρινό, χωρίς υπερβολές ή πολλά διακοσμητικά. Μπροστά από το γωνιακό καθιστικό υπάρχει ένα μικρό τραπεζάκι, δημιουργώντας μια γωνιά ιδανική για καφέ, cocktails ή βραδινές συζητήσεις με φίλους.

Το καλύτερο σε αυτή την επιλογή είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις μια τεράστια αυλή για να την υιοθετήσεις. Ένας χτιστός ή γωνιακός καναπές μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε μια μικρή βεράντα, σε μια αυλή ή στο εξοχικό, χαρίζοντας περισσότερο χώρο και πολύ πιο μοντέρνα αισθητική από τα κλασικά έπιπλα κήπου.

Αν ψάχνεις μια αλλαγή που θα κάνει τον εξωτερικό σου χώρο να δείχνει πιο ακριβός, πιο cozy και πιο Instagram-worthy, τότε η διακοσμητική επιλογή της Ελένης Φουρέιρα είναι σίγουρα μια ιδέα που αξίζει να βάλεις στη wishlist του καλοκαιριού.