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Διακόσμηση 01.07.2026

Μία νέα εποχή design στο attica City Link: Το νέο τμήμα Home Design αναβαθμίζει την εμπειρία του σύγχρονου living

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Το attica City Link εγκαινιάζει μια νέα εποχή στο interior design, παρουσιάζοντας έναν ανανεωμένο χώρο αφιερωμένο στο living
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το attica City Link εγκαινιάζει το νέο τμήμα Home Design στον 6ο όροφο, εστιάζοντας στο σύγχρονο living.
  • Παρουσιάζει επιμελημένη συλλογή διεθνών brands όπως Georg Jensen, Ralph Lauren Home, L’Objet.
  • Το τμήμα προσφέρει διακοσμητικά, επιτραπέζια είδη, φωτιστικά και αντικείμενα design υψηλής αισθητικής.
  • Στόχος είναι η έμπνευση για σύγχρονο τρόπο ζωής και η ανάδειξη του σπιτιού ως χώρου προσωπικής έκφρασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα πολυκαταστήματα attica παρουσιάζουν το νέο τμήμα Home Design στον 6ο όροφο του attica City Link, έναν επιμελημένο προορισμό αφιερωμένο στην τέχνη του σύγχρονου living.

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Το νέο τμήμα Home Design παρουσιάζει μια επιμελημένη συλλογή διεθνώς εμβληματικών brands, των οποίων η δημιουργική ταυτότητα έχει αναβαθμίσει την έννοια του σύγχρονου living και έχει θέσει νέα standards στην ποιότητα και τον σχεδιασμό.

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Ανάμεσά τους τα Georg Jensen, Interni, MyCrown Collection, Ralph Lauren Home, L’Objet, Room Service, Sandra Home Fashion, Objects of Desire by Parousiasi, ονόματα συνώνυμα με την ποιότητα, τον καινοτόμο σχεδιασμό και την εκλεπτυσμένη αισθητική. Το τμήμα έχει σχεδιαστεί ως ένα curated περιβάλλον έμπνευσης, όπου η σύγχρονη αισθητική, η ποιότητα και η δημιουργικότητα συνυπάρχουν αρμονικά.

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Οι επισκέπτες του μπορούν να ανακαλύψουν μία ολοκληρωμένη συλλογή από διακοσμητικά αντικείμενα, επιτραπέζια είδη, πορσελάνες, κρύσταλλα, βάζα, φωτιστικά και επιλεγμένα αντικείμενα design που συνδυάζουν υψηλή αισθητική, ποιότητα και λειτουργικότητα. Κάθε item έχει επιλεγεί ώστε να εμπνέει έναν σύγχρονο τρόπο ζωής και να προσδίδει διαχρονικό χαρακτήρα σε κάθε χώρο.

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Στο νέο τμήμα του attica City Link το design αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, μεταμορφώνοντας το σπίτι σε έναν χώρο προσωπικής έκφρασης μέσα από αντικείμενα που ξεχωρίζουν για τη διαχρονική τους αξία και την αισθητική τους ταυτότητα.

 

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attica City Link διακόσμηση
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