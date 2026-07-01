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Fashion 01.07.2026

Marc Jacobs: Ένα show-αστραπή 4 λεπτών που «ταρακούνησε» τον fashion κόσμο

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Με ένα show-αστραπή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέα Υόρκη, ο Marc Jacobs παρουσίασε τη συλλογή «Gratitude» για την Άνοιξη 2027
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Marc Jacobs παρουσίασε την εκτός προγράμματος συλλογή του για την Άνοιξη 2027 σε ένα σύντομο show 4 λεπτών.
  • Η συλλογή με τίτλο «Gratitude» (Ευγνωμοσύνη) αντανακλά αναστοχασμό και προσωπική έκφραση του σχεδιαστή.
  • Χαρακτηριστικά της συλλογής ήταν τα trompe-l’œil, διάφανα φορέματα και έντονα χρώματα, με αναφορές σε iconic στιγμές της μόδας.
  • Ο σχεδιαστής επιστρέφει σε μια πιο χαρούμενη και παιχνιδιάρικη αισθητική, γιορτάζοντας τη μόδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το βράδυ της 29ης Ιουνίου, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης μεταμορφώθηκε στο ιδανικό σκηνικό για μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του Marc Jacobs. Σε ένα show-αστραπή που διήρκεσε μόλις 4 λεπτά, ο σχεδιαστής παρουσίασε την εκτός προγράμματος συλλογή του για την Άνοιξη 2027, επιλέγοντας να επιστρέψει στην ουσία της μόδας μέσα από μια «γλυκιά» και άκρως αποκαλυπτική αισθητική.

MARC JACOBS RUNWAY 2027LOOK 21-31 (1)
https://www.instagram.com/marcjacobs/

Με μια παλέτα που θύμιζε τα χρώματα του ουράνιου τόξου και έντονες αναφορές στο παρελθόν, κάθε look που παρέλασε μπροστά στα μάτια των προσκεκλημένων λειτούργησε ως μια ισχυρή οπτική δήλωση, υπενθυμίζοντας σε όλους γιατί ο Jacobs παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους master του χρώματος στον χώρο της παγκόσμιας μόδας.

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Ο τίτλος της συλλογής, «Gratitude» (Ευγνωμοσύνη), δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αντανακλά μια περίοδο αναστοχασμού για τον σχεδιαστή, ειδικά μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του brand του και την επιστροφή της σειράς Marc Jacobs Beauty. Όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε στις σημειώσεις του show, η δημιουργία αποτελεί για εκείνον την πιο ειλικρινή μορφή αυτοέκφρασης, προσφέροντας φως, χρώμα και μια δόση «χαρούμενης υπερβολής» ως αντίδωρο για τα πρόσωπα και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την πορεία του. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιαστής δεν αρκέστηκε απλώς στην παρουσίαση ενδυμάτων, αλλά δημιούργησε ένα προσωπικό «ευχαριστώ» προς όλους τους συνεργάτες του, τιμώντας τις αόρατες κλωστές που συνθέτουν την επαγγελματική και προσωπική του διαδρομή.

https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/

Μια παλέτα από… βιτρό

Η συλλογή ήταν γεμάτη από trompe-l’œil, διάφανα φορέματα που έμοιαζαν με σύγχρονα βιτρό, ενώ τα PVC κρόσσια στα minidresses συνδυάστηκαν με καλσόν σε έντονα χρώματα, όπως τιρκουάζ, μουσταρδί και λιλά, δημιουργώντας μια αίσθηση παιχνιδιάρικης διάθεσης. Ο Jacobs άντλησε έμπνευση από iconic στιγμές της μόδας, αναφερόμενος σε δημιουργίες του Yves Saint Laurent (Spring 1993), του Chanel, αλλά και σε δικά του εμβληματικά show, όπως εκείνα για τον οίκο Louis Vuitton το 2009.

https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/
https://www.instagram.com/marcjacobs/

Η επιστροφή στο fun fashion

Μετά από χρόνια πειραματισμών με avant-garde και υπερμεγέθεις σιλουέτες, ο Marc Jacobs φαίνεται να επιστρέφει σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: στη μόδα που προκαλεί χαρά. Τα triple-chain ζωνάκια, τα skinny heels και τα statement κολιέ της δεκαετίας του 2000 συνθέτουν μια εικόνα που μοιάζει απόλυτα επίκαιρη. Silk φορέματα πάνω από διάφανα tops και δερμάτινες minifousteis με contrast υφές είναι μερικά από τα key-pieces που επιβεβαιώνουν ότι, στο σύμπαν του Jacobs, η μόδα είναι –και πρέπει να παραμένει, μια γιορτή.

 

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Fashion Μarc Jacobs μόδα
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