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Fashion 30.06.2026

Naomi Osaka: Το upcycled νυφικό κιμονό της για το Wimbledon

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Η Naomi Osaka εντυπωσίασε στο Wimbledon 2026 με ένα custom κιμονό της Hana Yagi, συνδυάζοντας την ιαπωνική παράδοση με την αθλητική κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Naomi Osaka επέλεξε ένα λευκό κιμονό-κάπα για την είσοδό της στο Wimbledon, σχεδιασμένο από την Hana Yagi.
  • Το ένδυμα, μέρος του project «Evolving Ceremony», είναι φτιαγμένο από ανακυκλωμένα υλικά παλαιών νυφικών.
  • Η έμπνευση για την εμφάνιση προήλθε από την ιαπωνική κληρονομιά και την O-Ren Ishii από το Kill Bill.
  • Η Osaka συνδύασε τη μόδα με την ταυτότητά της, μετατρέποντας την είσοδο στο γήπεδο σε οπτική παράσταση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Wimbledon είναι γνωστό για την αυστηρή προσκόλλησή του στην παράδοση και το «all-white» dress code που επιβάλλει. Ωστόσο, η Naomi Osaka απέδειξε τη Δευτέρα στο All England Club ότι το λευκό δεν είναι ένας περιορισμός, αλλά ένας άπειρος καμβάς δημιουργικότητας. Κατά την είσοδό της στο Court 3 για τον αγώνα απέναντι στην Elsa Jacquemot, η πρωταθλήτρια μετέτρεψε το γήπεδο σε πασαρέλα υψηλής ραπτικής, παρουσιάζοντας ένα project με τίτλο «Evolving Ceremony».

https://www.instagram.com/naomiosaka/
https://www.instagram.com/naomiosaka/

Κεντρικό κομμάτι αυτής της εντυπωσιακής εμφάνισης ήταν μια κάπα-κιμονό, σχεδιασμένη από την ανατρεπτική σχεδιάστρια Hana Yagi. Το ένδυμα αποτελεί έναν ποιητικό φόρο τιμής στις ρίζες της αθλήτριας, συνδυάζοντας την ιαπωνική κουλτούρα με την απαίτηση του τουρνουά για λευκό χρώμα. Με αυτή της την κίνηση, η Osaka κατάφερε να μετατρέψει την τελετουργία της εισόδου σε μια οπτική παράσταση, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να είναι το μέσο για να φέρει κανείς την ταυτότητά του μέσα στο γήπεδο.

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Μια ωδή στην ιαπωνική κληρονομιά

Η κάπα-κιμονό ήταν κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα υλικά παλαιών νυφικών, των παραδοσιακών shiromuku. Το ένδυμα ήταν στολισμένο με τρισδιάστατα κεντήματα κερασιάς και γερανούς, σύμβολα μακροζωίας και χάρης, ενώ ο επιβλητικός κόμπος στη μέση παρέπεμπε στην παραδοσιακή ζώνη Obi, συνδυασμένος με γεωμετρικά στοιχεία εμπνευσμένα από την τέχνη του kirigami.

Από την ιερή νύφη στον κινηματογραφικό πολεμιστή

Η μόδα για τη Naomi Osaka δεν είναι ποτέ τυχαία. Μετά τον αγώνα, αποκάλυψε πως η έμπνευσή της είχε μια αναπάντεχη κινηματογραφική αναφορά: την O-Ren Ishii (Lucy Liu) από το Kill Bill του Quentin Tarantino. «Στην ταινία φοράει αυτό το απίστευτο λευκό κιμονό. Ήθελα να ενσαρκώσω την ίδια δύναμη και τον μαγνητισμό, σχεδόν σαν χαρακτήρας βιντεοπαιχνιδιού στο γήπεδο», εξήγησε η τενίστρια. Το look είχε μια μοναδική δυναμική: πριν από το ζέσταμα, τα εξωτερικά στρώματα έπεσαν, αποκαλύπτοντας ένα custom Nike playing suit διακοσμημένο με floral μοτίβα και κοσμήματα στο κέντρο.

https://www.instagram.com/naomiosaka/
https://www.instagram.com/naomiosaka/

Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά

Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, η Osaka επέλεξε ένα high bun, διακοσμημένο με ένα παραδοσιακό kanzashi και λεπτομέρειες από πέρλες του οίκου Mikimoto. Στα πόδια της φορούσε custom λευκά Nike sneakers, που ταίριαζαν απόλυτα με το κεντημένο ύφος του συνόλου. Με τη νίκη της (6-1, 7-5), η πρωταθλήτρια απέδειξε ότι η μόδα είναι το εργαλείο της για να αφηγείται ιστορίες, ακόμη και μέσα στα πιο αυστηρά πλαίσια.

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Fashion Naomi Osaka
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