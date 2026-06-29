Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr τα fashion icons που θαυμάζει, και δεν είναι αυτά που περίμενες

Ο FY μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για το στυλ του, το πιο ακριβό του ρούχο και την επιστροφή του αγαπημένου του trend, του SWAG

Με μια ματιά Ο FY εμφανίστηκε στα Mad VMA 2026 ερμηνεύοντας επιτυχίες του.

Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής του είναι ένα puffer jacket Moncler με λαμπάκια.

Θαυμάζει τον Λάκη Γαβαλά και τον Akyla, εμπνεόμενος από την ξεχωριστή τους αισθητική.

Η τάση "SWAG" από τα παιδικά του χρόνια τον ενθουσίασε με την επιστροφή της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα φώτα των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ έσβησαν, όμως η ενέργεια από το stage παραμένει ακόμα ζωντανή. Ο FY, με την εκρηκτική του εμφάνιση στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου και της Ellize, κατάφερε να μετατρέψει το στάδιο σε ένα ατελείωτο party, ερμηνεύοντας τα hits «Bam», «Φωτιά με Φωτιά» και «Karalho».

Με αφορμή την παρουσία του στη μεγάλη μουσική γιορτή, ο καλλιτέχνης βρήκε την ευκαιρία να παραχωρήσει στο Mad.gr μια αποκλειστική mini συνέντευξη, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις νότες για να μιλήσουμε για το πάθος του: τη μόδα.

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Από το puffer jacket με λαμπάκια στο «SWAG»

Γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του που πάντα τραβάει τα βλέμματα, ο FY δεν φοβάται να υπερβαίνει τα όρια. Όταν τον ρωτήσαμε για το πιο ακριβό fashion κομμάτι που έχει προσθέσει στη συλλογή του, η απάντηση ήταν αποστομωτική: «Είναι ένα puffer jacket Moncler με Palm Angels που έχει λαμπάκια».

Στην ερώτηση αν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο fashion icon, ο ίδιος απάντησε πως δεν έχει έναν και μοναδικό «μέντορα» στυλ, αλλά εμπνέεται από προσωπικότητες με ξεχωριστή αισθητική: «Fashion icon, όχι, αλλά θαυμάζω πολλούς ανθρώπους. Θαυμάζω πάρα πολύ τον Λάκη Γαβαλά και αυτόν τον Akyla που μου θυμίζει Prodigy».

Η επιστροφή μιας τάσης και το κλασικό δίλημμα: Sneakers ή Glam;

Η κουβέντα πέρασε γρήγορα στα trends, με τον FY να αποκαλύπτει ποια τάση των παιδικών του χρόνων τον έκανε να ενθουσιαστεί βλέποντάς την να επιστρέφει: «Το SWAG, σίγουρα. Είναι κάτι που μου είχε λείψει πολύ».

Κλείνοντας, ζητήσαμε να μας λύσει το αιώνιο δίλημμα: αθλητικό look ή glam εμφάνιση; Ο FY ξεκαθάρισε πως για εκείνον όλα είναι θέμα timing: «Στην καθημερινότητά μου φοράω sneakers με φόρμα. Αν πρέπει να σκάσουμε κάπου, είμαι πιο glam».