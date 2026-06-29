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Μουσικά Νέα 29.06.2026

Katy Perry: «Έφτιαχνα τα μαλλιά μου όταν μου ανακοίνωσαν την ακύρωση» – Ο λόγος που ακυρώθηκε η συναυλία της

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Η pop star ήταν ήδη έτοιμη στα παρασκήνια όταν ενημερώθηκε για την ακύρωση της εμφάνισής της στο Werchter Boutique
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η συναυλία της Katy Perry στο Βέλγιο ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.
  • Η απόφαση για ακύρωση λήφθηκε από τις τοπικές αρχές για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
  • Η Katy Perry ενημερώθηκε λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή και εξέφρασε τη λύπη της στα social media.
  • Οι διοργανωτές διασφάλισαν την ομαλή αποχώρηση των 55.000 θεατών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους 55.000 θεατές του φεστιβάλ Werchter Boutique στο Βέλγιο το βράδυ του Σαββάτου, 27 Ιουνίου, καθώς η πολυαναμενόμενη εμφάνιση της Katy Perry ακυρώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η παγκοσμίου φήμης pop star, που ετοιμαζόταν πυρετωδώς στα παρασκήνια για να κλείσει τη βραδιά, ενημερώθηκε λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή πως η συναυλία δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω επερχόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων.

katy_perry
https://www.instagram.com/katyperry/?hl=el

Η είδηση προκάλεσε άμεση αναστάτωση τόσο στο κοινό όσο και στην ίδια την καλλιτέχνιδα, η οποία βρισκόταν ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας με το μακιγιάζ και το κοστούμι της. Η ακύρωση, η οποία επιβλήθηκε από τις τοπικές αρχές για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μετέτρεψε τη γιορτινή ατμόσφαιρα σε μια επιχείρηση οργανωμένης αποχώρησης των χιλιάδων επισκεπτών, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος από τις καταιγίδες που προβλέπονταν για τις επόμενες ώρες.

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Η απογοήτευση στα παρασκήνια

Μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Katy Perry εξήγησε στους θαυμαστές της ότι η απόφαση ήταν καθαρά θέμα ασφαλείας και δεν αφορούσε δική της επιλογή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ίδια βρισκόταν στη διαδικασία της προετοιμασίας όταν έλαβε τη δυσάρεστη είδηση. «Είμαι το ίδιο απογοητευμένη με εσάς», έγραψε η τραγουδίστρια, εκφράζοντας τη λύπη της που δεν κατάφερε να εμφανιστεί στο Βέλγιο μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, η Perry αποκάλυψε πως είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους fans της, καθώς σκόπευε να φορέσει το ίδιο outfit που είχε επιλέξει σε εμφάνισή της στην ίδια χώρα το 2009.

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Κυβερνητική εντολή για λόγους ασφαλείας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των διοργανωτών του Werchter Boutique, η απόφαση για την ακύρωση επιβλήθηκε από τις αρχές λόγω της πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι ισχυρές καταιγίδες που αναμένονταν μετά τα μεσάνυχτα κατέστησαν αναγκαία την πρόωρη λήξη του φεστιβάλ αμέσως μετά την εμφάνιση του Pitbull.

https://www.instagram.com/katyperry/
https://www.instagram.com/katyperry/

Στόχος των διοργανωτών ήταν να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή αποχώρηση των 55.000 επισκεπτών από τον χώρο, προτού οι καιρικές συνθήκες γίνουν επικίνδυνες. Οι υπεύθυνοι τόνισαν πως η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους, διαβεβαιώνοντας παράλληλα το κοινό πως οι επόμενες προγραμματισμένες εκδηλώσεις, όπως το Werchter Parklife, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

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