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Μουσικά Νέα 29.06.2026

Όταν η μουσική συνέδεσε τους Γιώργο Μαργαρίτη και Willem Dafoe – Τι φέρνει η νέα ταινία «The Birthday Party»

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Ο Willem Dafoe έγινε viral χορεύοντας ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα ταινία «The Birthday Party»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Willem Dafoe χορεύει ζεϊμπέκικο στην ταινία «The Birthday Party».
  • Ο ηθοποιός χορεύει υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αρχιπέλαγος ΙΙ» του Γιώργου Μαργαρίτη.
  • Η ταινία είναι μεταφορά μυθιστορήματος του Πάνου Καρνέζη και διαθέτει διεθνές καστ.
  • Ο Dafoe υποδύεται έναν μεγιστάνα της ναυτιλίας και μιλάει ελληνικά στην ταινία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εντελώς διαφορετική πλευρά του Willem Dafoe βλέπουν οι θαυμαστές του στη νέα κινηματογραφική παραγωγή «The Birthday Party», καθώς ο διάσημος ηθοποιός χορεύει ένα αυθεντικό, βαρύ ελληνικό ζεϊμπέκικο, χαρίζοντας μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ταινίας.

Ο Johnny Depp στον ρόλο του Σκρουτζ για τη νέα κινηματογραφική διασκευή του Charles Dickens.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το σχετικό απόσπασμα έχει ήδη γίνει viral στα social media, με τον Willem Dafoe να λικνίζεται στους ήχους του τραγουδιού «Αρχιπέλαγος ΙΙ», το οποίο ερμηνεύει ο Γιώργος Μαργαρίτης, εντυπωσιάζοντας το κοινό.

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Η ταινία «The Birthday Party» διαθέτει ένα ιδιαίτερα δυνατό διεθνές καστ, στο οποίο συμμετέχουν και αρκετοί Έλληνες ηθοποιοί. Πρόκειται για τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πάνου Καρνέζη, που έχει αγαπηθεί από το αναγνωστικό κοινό.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της ταινίας, ο Willem Dafoe αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην προετοιμασία του ρόλου του. Δεν περιορίστηκε μόνο στην εκμάθηση των βημάτων, αλλά θέλησε να γνωρίσει σε βάθος την ιστορία, τη φιλοσοφία και το συναίσθημα που κρύβεται πίσω από το ζεϊμπέκικο. Μάλιστα, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς στην ταινία ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται να μιλά και ελληνικά, κάτι που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των θεατών.

Στο «The Birthday Party», ο Willem Dafoe υποδύεται τον Markos Timoleon, έναν πανίσχυρο μεγιστάνα της ναυτιλίας με έντονη προσωπικότητα και ισχυρή επιρροή. Ο χαρακτήρας του αποφασίζει να οργανώσει ένα πολυτελές πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη και μοναδική κληρονόμο του, Sophia, την οποία υποδύεται η Vic Carmen Sonne. Η ιστορία εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1970 και εξελίσσεται μέσα σε μόλις 24 ώρες, σε ένα ιδιωτικό νησί που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

https://www.instagram.com/willemdafoesact
https://www.instagram.com/willemdafoesact

Καθώς η λαμπερή γιορτή βρίσκεται σε εξέλιξη, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του Markos Timoleon εκμεταλλεύονται την περίσταση για να τον πλησιάσουν, ο καθένας με τις δικές του επιδιώξεις και προσωπικές ατζέντες.

Με το ιδιαίτερο αυτό σκηνικό, αλλά και τη σκηνή όπου ο Willem Dafoe χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του Γιώργου Μαργαρίτη, η ταινία έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον πριν ακόμη κυκλοφορήσει στις αίθουσες.

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Willem Dafoe Γιώργος Μαργαρίτης ΤΑΙΝΙΑ
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