Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι όρκοι αγάπης και το τριήμερο γαμήλιο party στην Πάρο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella αντάλλαξαν όρκους αγάπης μέσα στο ΣΚ σε ένα διήμερο party αγάπης στην Πάρο

Με μια ματιά Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella παντρεύτηκαν στην Πάρο με τριήμερο γαμήλιο πάρτι.

Η τελετή ανταλλαγής όρκων αγάπης έγινε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Mar Azul.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί θρησκευτικά στις 16 Μαΐου, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε το 2024.

Στη γιορτή παρευρέθηκαν πολλά γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έζησαν ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της κοινής τους ζωής, διοργανώνοντας ένα τριήμερο γαμήλιων εκδηλώσεων στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, λίγο μετά τις 19:00, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Mar Azul, όπου το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση.

Οι εορτασμοί είχαν διάρκεια τριών ημερών, συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης, διακοπών και γιορτής, με την Πάρο να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την ξεχωριστή αυτή περίσταση. Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella ξεκίνησε το 2024, ενώ η αγάπη τους είχε ήδη επισφραγιστεί στις 16 Μαΐου, όταν ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του θρησκευτικού γάμου. Το τριήμερο στην Πάρο αποτέλεσε την ευκαιρία να γιορτάσουν τον έρωτά τους μαζί με τους ανθρώπους που αγαπούν.

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Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής της, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε μια αποκλειστική δημιουργία της Celia Kritharioti, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη. Το bridal look ήταν ένα mini νυφικό από φίνα δαντέλα, με διαφάνειες που δημιουργούσαν την αίσθηση ενός κορσέ τύπου corset bodysuit, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του ιδιαίτερα δημοφιλούς «naked dress».

https://www.instagram.com/athinao1konomakou

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

https://www.instagram.com/athinao1konomakou

Το αποτέλεσμα συνδύαζε τη θηλυκότητα με τη διαχρονική κομψότητα, ενώ το αέρινο πέπλο ολοκλήρωνε ιδανικά το σύνολο, χαρίζοντας μια πιο ρομαντική και εντυπωσιακή εικόνα που ισορροπούσε με το μίνι μήκος του φορέματος.

Το «παρών» στη γαμήλια γιορτή έδωσαν αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz, που ταξίδεψαν στην Πάρο για να μοιραστούν τη χαρά του ζευγαριού. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Φαίη Σκορδά μαζί με τον σύντροφό της, η Λένα Δροσάκη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ευγενία Σαμαρά, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί με τους νεόνυμφους σε μια βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και καλοκαιρινή διάθεση.





Βίντεο και φωτογραφίες από την άφιξη της νύφης στο Mar Azul, αλλά και από την ανταλλαγή των όρκων αγάπης, άρχισαν γρήγορα να κάνουν τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και ευχές για το ζευγάρι.