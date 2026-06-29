Η Άννα Βίσση τραγούδησε στον πολυτελή γάμο του γιου της οικογένειας Χούρι στην Αθήνα

Με μια ματιά Ο γιος της οικογένειας Χούρι, Μπάχι, παντρεύτηκε την Τάλια Χαϊντάτ στην Αθήνα σε διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις.

Το pre-wedding party στο Κτήμα Νάσιουτζικ περιλάμβανε κινηματογραφική είσοδο του ζευγαριού και εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η επίσημη τελετή του γάμου πραγματοποιήθηκε στον «Ελληνικό Κόσμο» με αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα «Black Tie».

Η Άννα Βίσση έκλεψε τις εντυπώσεις τραγουδώντας στη γαμήλια δεξίωση, διασκεδάζοντας τους 800 περίπου καλεσμένους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς γάμους του φετινού καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με την εμφάνιση της Άννας Βίσση να κλέβει τις εντυπώσεις και να γίνεται το απόλυτο highlight της βραδιάς. Ο Μπάχι Χούρι, γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι, μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC, η οποία έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται σε μεγάλα έργα στη Μέση Ανατολή, παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Τάλια Χαϊντάτ, με καταγωγή από τον Λίβανο. Οι εορτασμοί διήρκεσαν δύο ημέρες και πραγματοποιήθηκαν με κάθε επισημότητα.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 27 Ιουνίου με ένα pre-wedding party στο Κτήμα Νάσιουτζικ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που είχε αναρτηθεί σε ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον γάμο, η εκδήλωση ξεκίνησε στις 20:00 και συνοδευόταν από συγκεκριμένο dress code.

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Στην πρόσκληση αναφερόταν: «Για τις κυρίες: Παρακαλούνται να φορέσουν μακριά φορέματα ή φορέματα σε μήκος midi. Για τους άνδρες: Παρακαλούνται να φορέσουν σακάκι. Η γραβάτα είναι προαιρετική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κήπο. Θα κινηθείτε σε γρασίδι, γι’ αυτό παρακαλείστε να επιλέξετε κατάλληλα παπούτσια».

Το ζευγάρι πραγματοποίησε μια άκρως κινηματογραφική είσοδο, φτάνοντας στον χώρο πάνω σε δύο λευκά άλογα, εντυπωσιάζοντας τους εκατοντάδες καλεσμένους. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τηρήθηκαν παραδοσιακά λιβανέζικα έθιμα, ανάμεσά τους και το καθιερωμένο τελετουργικό κούρεμα του γαμπρού, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια, το μουσικό πρόγραμμα ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος τραγούδησε για τους νεόνυμφους και τους περίπου 800 προσκεκλημένους που έδωσαν το «παρών» στο λαμπερό pre-wedding πάρτι.

Η δεύτερη ημέρα των εορτασμών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιουνίου, με την επίσημη τελετή του γάμου να φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στις 20:30. Για τη συγκεκριμένη βραδιά οι καλεσμένοι είχαν ενημερωθεί πως ο ενδυματολογικός κώδικας ήταν «Black Tie», δίνοντας ακόμα πιο επίσημο χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Ο χώρος είχε μεταμορφωθεί με εντυπωσιακό στολισμό, κυριαρχούμενο από μεγάλους πολυελαίους σε λευκές και ροζ αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα άκρως πολυτελές σκηνικό. Μετά το δείπνο ακολούθησε το μεγάλο πάρτι, όπου την παράσταση έκλεψε η Άννα Βίσση. Η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και διασκέδασε τους νεόνυμφους και τους καλεσμένους με τις μεγάλες επιτυχίες της, μετατρέποντας τη γαμήλια δεξίωση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι.