After Dark: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της σχέσης τους

Με μια ματιά Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά μιλούν για τη σχέση τους στην εκπομπή «After Dark».

Η γνωριμία τους έγινε τυχαία σε live του FY στη Χαλκιδική το 2019.

Ο FY αποκάλυψε αποτυχημένες προσπάθειες για πρόταση γάμου πριν την τελική πρόταση.

Το ζευγάρι απάντησε σε ερωτήσεις για να αποδείξει πόσο καλά γνωρίζεται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, το «After Dark» υποδέχεται έναν από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της rap σκηνής, τον FY, και την αγαπημένη content creator Αλεξία Κεφαλά (Upinthehype). Ο Θέμης Γεωργαντάς φιλοξενεί στο σαλόνι του το ζευγάρι που έχει απασχολήσει όσο λίγα τη showbiz, σε μια εκπομπή όπου οι μάσκες πέφτουν και οι δυο τους μοιράζονται πτυχές της ζωής τους που δεν έχουν βγει ποτέ ξανά στο φως. Με 7 χρόνια κοινής πορείας, η Αλεξία και ο FY δεν μιλούν απλώς για μια σχέση, αλλά για μια διαδρομή που, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και την έντονη δημοσιότητα, τους οδήγησε μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η συζήτηση ξεκινά από την αρχή, θυμίζοντας την περίοδο πριν από την πανδημία, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα live του FY στη Χαλκιδική. Με χιούμορ και ειλικρίνεια, το ζευγάρι αναλύει πώς μια τυχαία γνωριμία μέσω social media εξελίχθηκε σε μια σχέση απόλυτα φυσικής ροής. Παράλληλα, η Αλεξία ανοίγεται για τη μετάβασή της από τις σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και την Ψυχολογία στην ενεργή ενασχόληση με τα social media, ενώ ο FY αναλύει τη διαχείριση της απότομης δόξας στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, προσφέροντας μια πιο ώριμη οπτική για το πώς η δημοσιότητα επηρέασε την καθημερινότητά τους.

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Η «πιτζάμα» στη Χαλκιδική και η πρώτη γνωριμία

Η ιστορία τους ξεκίνησε την άνοιξη του 2019 στη Χαλκιδική, σε ένα live του FY όπου η Αλεξία βρέθηκε τυχαία με την παρέα της. «Δεν τον γνώριζα προσωπικά, δεν άκουγα ελληνική μουσική», παραδέχτηκε η Αλεξία, αποκαλύπτοντας πως στην εμφάνισή της δεν έδωσε καμία σημασία στο στυλ, καθώς φορούσε «πιτζάμα από κάτω και ένα πουλόβερ από πάνω». Ο FY, αν και την πρόσεξε στο stage, παραδέχτηκε πως δεν την πλησίασε τότε: «Όταν την είδα, νόμιζα πως είναι ανήλικο, τύπου 17 χρονών. Δεν της έδωσα σημασία γιατί λέω θα την πειράζουν τα παιδάκια στο σχολείο της». Ωστόσο, η Αλεξία έκανε το πρώτο βήμα ανεβάζοντας ένα story με τραγούδι του, στο οποίο ο FY απάντησε αμέσως. «Ήταν πολύ ανθρώπινο και ρομαντικό, δεν χρειάστηκε να προσπαθήσω ποτέ», σχολίασε η Αλεξία για την επικοινωνία τους, που ξεκίνησε τρεις εβδομάδες μετά το live, όταν ο FY επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.

Οι αποτυχημένες απόπειρες για την πρόταση γάμου

Η πρόταση γάμου στο Color Day 2025 ήταν το επιστέγασμα μιας μακρόχρονης σχέσης, αλλά η διαδρομή μέχρι εκεί είχε αρκετά απρόοπτα. Ο FY αποκάλυψε πως είχε δοκιμάσει άλλες δύο φορές: «Στη Βενετία είχαμε πάει, αλλά δεν είχα προλάβει να πάρω το δαχτυλίδι. Μετά στο Μόντρεαλ, είχαμε θέμα με τα διαβατήρια και τις βίζες, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εκεί». Ο ράπερ παραδέχτηκε πως είχε τρομερό άγχος εκείνη τη μέρα στο stage, σε αντίθεση με τη συνήθη ψυχραιμία του: «Μου είχαν κοπεί τα πόδια. Ήθελα να το κάνω κάπου που να μην το περιμένει, δεν το είπα σε κανέναν, μόνο στη διοργάνωση». Η Αλεξία, από την πλευρά της, εξομολογήθηκε: «Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κυριολεκτικά κορόιδευε τέτοιες προτάσεις που γίνονται σε stage. Ήμουν σοκαρισμένη, δεν του απάντησα κανονικά εκείνη τη στιγμή, τον αγκάλιασα μόνο».

Το «ανακριτικό» παιχνίδι και η αμοιβαία γνώση

Στο παιχνίδι «Πόσο καλά γνωρίζεστε;», το ζευγάρι ήρθε αντιμέτωπο με ερωτήσεις που έβγαλαν στη φόρα μικρές και μεγάλες αλήθειες. Από τις ημερομηνίες γέννησης και τις ομάδες αίματος (και οι δύο είναι Μηδέν Θετικό), μέχρι το πρώτο ραντεβού όπου η Αλεξία φορούσε παλτό και κασκόλ και ο FY puffer μπουφάν, οι δυο τους απέδειξαν πως ξέρουν κάθε λεπτομέρεια. Η Αλεξία αποκάλυψε τις πρωινές της συνήθειες με το skincare και τα μασελάκια ύπνου, ενώ ο FY παραδέχτηκε πως η ίδια «κολλάει» με το να βλέπει σπίτια στο διαδίκτυο πριν κοιμηθεί. Παρά μια διαφωνία στο τέλος για το ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι της περιόδου, με τον FY να μην δέχεται το «West Coast» της Lana Del Rey ως αγαπημένο του, η ισοπαλία στο σκορ επισφράγισε τη βαθιά γνώση που έχει ο ένας για τον άλλον μετά από επτά χρόνια κοινής διαδρομής.