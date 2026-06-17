Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

Το «Karalho» του FY και της Ellize έφερε urban vibes στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Ο FY και η Ellize παρουσίασαν το «Karalho» σε ένα αισθησιακό και γεμάτο ένταση performance που κέρδισε τις εντυπώσεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο FY είναι υποψήφιος σε τέσσερις κατηγορίες στα MAD VMA 2026, συμπεριλαμβανομένων «Καλύτερο Urban» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral».
  • Η Ellize ξεχωρίζει για την αισθητική, τη χροιά και τη σκηνική της παρουσία, συνεργαζόμενη επιτυχημένα με τον FY.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή του Tae Kwon Do κυριολεκτικά «κάηκε» πριν από λίγο, καθώς ο FY και η Ellize παρουσίασαν ένα από τα πιο δυναμικά και αισθησιακά performance που έχουμε δει ποτέ στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρέσυραν το κοινό σε έναν ρυθμό που απογείωσε την αδρεναλίνη στα ύψη.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Ερμηνεύοντας το εκρηκτικό «Karalho» από το Old Spice, ο FY και η Ellize κατέθεσαν όλη τους την ενέργεια επί σκηνής. Η ατμόσφαιρα έγινε αμέσως ηλεκτρισμένη, με το κοινό να παρακολουθεί καθηλωμένο την έντονη χορογραφία τους. Οι δύο καλλιτέχνες κινήθηκαν με απόλυτο συγχρονισμό, αναδεικνύοντας μια σπάνια χημεία που μετέτρεψε την εμφάνισή τους σε ένα αισθησιακό υπερθέαμα. Κάθε βλέμμα, κάθε κίνηση και ο δυναμικός ρυθμός του κομματιού δημιούργησαν μια εμπειρία που έμοιαζε να βγαίνει κατευθείαν από τα πιο μεγάλα διεθνή stages.

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Ο FY, που αποτελεί αδιαμφισβήτητα το πιο hot όνομα της urban σκηνής, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η σκηνή είναι το «σπίτι» του. Με μια παρουσία που εκπέμπει αυτοπεποίθηση και κυριαρχία, απέδειξε γιατί κάθε του κίνηση μετατρέπεται σε πολιτιστικό φαινόμενο. Από την πλευρά της, η Ellize εντυπωσίασε με τη μοναδική αισθητική της, τη χαρακτηριστική χροιά της και την ικανότητά της να δίνει μια ιδιαίτερη, δυναμική χροιά σε κάθε performance. Η Ellize απέδειξε πως το casual μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακό, επιλέγοντας τζιν διακοσμημένο με στρας και ένα crop top που έδωσε νεανικό και cool χαρακτήρα στην εμφάνισή της.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

Το act αυτό ήταν αναμφίβολα η επιτομή του σύγχρονου live show. Η αισθησιακή αύρα της εμφάνισης σε συνδυασμό με την έντονη χορογραφία που δεν άφησε κανέναν λεπτό σε ησυχία, έθεσαν τον πήχη πολύ ψηλά για το υπόλοιπο της βραδιάς. Το Tae Kwon Do δονήθηκε από τον ρυθμό τους, με τους θεατές να αποθεώνουν το δίδυμο για την ενέργεια και το πάθος που κατέθεσαν.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαίωσε πως όταν δύο τόσο ισχυρές μουσικές προσωπικότητες συναντιούνται, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια εμπειρία που αφήνει το αποτύπωμά της. Το act του FY και της Ellize θα μείνει σίγουρα ως μία από τις πιο συζητημένες και «καυτές» στιγμές των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

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ellize FY MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
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