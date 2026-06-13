Η Antigoni στις πρόβες των MAD VMA 2026 για ένα act-έκπληξη

Η Antigoni ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, με σκοπό να παρουσιάσει ένα act-έκπληξη

Στο Tae Kwon Do η κινητικότητα είναι έντονη, καθώς οι προετοιμασίες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους. Στις πρόβες βρέθηκε πριν από λίγο η Antigoni, η οποία εργάζεται εντατικά πάνω στο act της, δείχνοντας απόλυτα συγκεντρωμένη και αποφασισμένη να προσφέρει μια εμφάνιση που θα συζητηθεί.

Η καλλιτέχνιδα αφιέρωσε πολλές ώρες στη σκηνή, τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια της χορογραφίας και της ερμηνείας της. Η ενέργεια που βγάζει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αφήνοντας να εννοηθεί πως ετοιμάζει ένα act που θα κερδίσει το κοινό και θα αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Η Antigoni βάζει άρωμα στο καλοκαίρι μας με το ολοκαίνουργιο single «OUD»

Η Antigoni βρίσκεται φέτος στην κορυφαία θέση των προτιμήσεων, καθώς είναι επίσημα υποψήφια στην κατηγορία «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αναγνωριζόμενη για τη δυναμική είσοδό της στη μουσική βιομηχανία.

Σε μουσικό επίπεδο, η Antigoni έχει καθιερώσει μια ιδιαίτερη ταυτότητα που συνδυάζει την urban pop αισθητική του Λονδίνου με έντονα ελληνικά και ανατολίτικα στοιχεία, ενσωματώνοντας ήχους από μπουζούκι και παραδοσιακά όργανα σε hip-hop beats. Πλέον, επικεντρώνεται σε ένα διεθνές ethno-pop ύφος, έχοντας αποδείξει τη δυναμική της μέσα από τη φετινή εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026 και τις επιτυχημένες συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, εξελίσσοντας διαρκώς τον ήχο της με κομμάτια που γεφυρώνουν τις ρίζες της με τη σύγχρονη παγκόσμια μουσική παραγωγή.