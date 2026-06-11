Η Antigoni βάζει άρωμα στο καλοκαίρι μας με το ολοκαίνουργιο single «OUD»

Η Antigoni επιστρέφει με το δυναμικό single «OUD», που αναδεικνύει τη μοναδική της καλλιτεχνική ταυτότητα

Με μια ματιά Η Antigoni κυκλοφορεί το νέο της single με τίτλο «OUD».

Το τραγούδι συνδυάζει pop στοιχεία με ανατολίτικες επιρροές.

Το «OUD» είναι το πρώτο της single μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision.

Το νέο τραγούδι αναδεικνύει την καλλιτεχνική εξέλιξη και πειραματική διάθεση της καλλιτέχνιδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Antigoni επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο single «OUD», μια ατμοσφαιρική και ιδιαίτερα δυναμική μουσική πρόταση που συνδυάζει σύγχρονα pop στοιχεία με ανατολίτικες επιρροές, αναδεικνύοντας τη μοναδική καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026 εκπροσωπώντας την Κύπρο με το σαρωτικό Jalla, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία και να συστηθεί σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό, η Antigoni συνεχίζει την ανοδική της πορεία παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη νέα δημιουργική της εποχή.

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Το «OUD» αποτελεί το πρώτο επίσημο single της μετά την κυκλοφορία και των δύο επιτυχημένων «Jalla» remixes, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στη δισκογραφική της διαδρομή.

Το «OUD» χτίζει έναν κόσμο γεμάτο ένταση, μυστήριο και συναίσθημα.

Η Antigoni παραδίδει ένα τραγούδι με ξεχωριστή ταυτότητα, όπου η μελωδία, ο ρυθμός και η ερμηνεία συνυπάρχουν σε μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Με έντονο ρυθμό και ατμοσφαιρική παραγωγή, το νέο τραγούδι έρχεται να επιβεβαιώσει την καλλιτεχνική εξέλιξη της Antigoni!

Aναδεικνύει τη διάθεσή της να πειραματιστεί, να εξερευνήσει νέες ηχητικές διαδρομές και να παρουσιάσει μια πιο αισθαντική αλλά ταυτόχρονα δυναμική πλευρά της. Με το «OUD», η Antigoni επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της σύγχρονης pop σκηνής, δημιουργώντας έναν ήχο international, εξωστρεφή και απόλυτα catchy!

Το «OUD» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://antigoni.lnk.to/OUD

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Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.