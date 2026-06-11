Η Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project ανοίγουν το Φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου ’26

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 ανοίγει αυλαία στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, στην προστατευόμενη χερσόνησο του Αϊ-Γιάννη Δέτη, με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση από τη Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project, στο Θέατρο Πάρκου Αϊ-Γιάννης Δέτης, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, στις 21:00.

Έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια συναυλιών και περιοδειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project επιστρέφουν με τον αυθορμητισμό, τη ζεστασιά και τη δημιουργική ελευθερία που το χαρακτήρισαν από την πρώτη τους εμφάνιση. Προσωπικές ιστορίες συναντούν παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, τη φιλία, τη μοναξιά, τον έρωτα, τη σχέση με τους άλλους και τη φύση, σε μια παράσταση όπου η μουσική λειτουργεί ως κοινός τόπος συνάντησης.

Στο μουσικό τους ταξίδι συνυπάρχουν τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, παραδοσιακές μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, απρόσμενες διασκευές, άγνωστα ρεμπέτικα, πρωτότυπες συνθέσεις και πολύς αυτοσχεδιασμός.

«Το Kubara Project είναι ουσιαστικά το σίκουελ της σειράς που ονομάζεται Kubara Project- the magical mystery tour. Η κουμπάρα είμαι εγώ – και αυτές οι συναυλίες είναι κάπως σαν τις μουσικές περιπέτειές μου παρέα με τους σούπερ ήρωες που έχω για μουσικούς. Φέτος, το Kubara Project παρουσιάζει στο κοινό μια σειρά τραγουδιών που παίζουμε στα λάιβ και τις εμφανίσεις μας, τραγούδια από την δισκογραφία μου, ινδοπρεπή του ’60, πειραγμένα παραδοσιακά, άγνωστα ρεμπέτικα, δικές μας πρωτότυπες συνθέσεις, και πολύ αυτοσχεδιασμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αριστουργήματα παγκοσμίου φήμης. Τα τραγούδια περνάνε από μέσα μας για να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέσα στο χρόνο. Σ’ αυτό το εφήμερο κατάλυμα που τους παραχωρούμε, αφήνουν κάτι. Κι αυτό μας κάνει πιο πλούσιους και πιο όμορφους.»

Μάρθα Φριντζήλα

Στη συναυλία λαμβάνουν μέρος οι: Αντώνης Μαράτος (κοντραμπάσο) Βασίλης Μαντζούκης (τύμπανα) Βασίλης Παναγιωτόπουλος (τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι) Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα) Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο, σάζι, μπάντζο) Μάρθα Φριντζήλα (τραγούδι) Γιάννης Παξεβάνης, Ορέστης Πατσινακίδης (ηχοληψία) Management/Οργάνωση παραγωγής: PROPSPERO

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 συνεχίζει και φέτος την πορεία του ως ένας τόπος συνάντησης της τέχνης με το τοπίο, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Αιγαίου.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Γενική είσοδος 20€

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά έως 6 ετών

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

TICKET SERVICES (*)

https://www.ticketservices.gr/event/paros-2026-martha-frintzila-the-kubara-project/

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: www.ticketservices.gr

* Οι τηλεφωνικές και οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 5%

ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

Παροικιά: Βιβλιοπωλείο “Αναγέννηση”

Νάουσα: Κατάστημα “Ταντάνης”

Μάρπησσα: Ζαχαροπλαστείο “Νικήτας”

Σχετικά με το Πάρκο Πάρου

Το Πάρκο Πάρου, μέσα από πληθώρα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και άλλων δράσεων, φιλοδοξεί να προσφέρει όλο τον χρόνο ευκαιρίες και νέες εμπειρίες στην κοινότητα, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού. Πρόκειται για δημοτική επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2009, με στόχο να δώσει μια άλλη προοπτική στον πολιτιστικό και ποιοτικό τουρισμό στα νησιά του Αιγαίου και της Ελλάδας. Το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, πρωτοπόρο στο είδος του στις Κυκλάδες, είναι ένα θεματικό πάρκο που εκτείνεται σε μια χερσόνησο 800 στρεμμάτων και λειτουργεί για την προστασία και την ανάδειξη της χερσονήσου του Άι Γιάννη Δέτη. Διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το Φεστιβάλ στο Πάρκο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεμιστοκλή Καρποδίνη.

Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του Πάρκου Πάρου και μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Instagram: @parospark

Website: www.parospark.com

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