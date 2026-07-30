«Don’t stop me now»: Το διαχρονικό hit των Queen μπαίνει στο Billion Views Club

Με μια ματιά Το τραγούδι «Don’t stop me now» των Queen ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Είναι η δεύτερη φορά που οι Queen φτάνουν σε αυτό το ορόσημο στο YouTube.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1978 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα των fans.

Η επιτυχία της ταινίας «Bohemian rhapsody» αναζωογόνησε τη δημοτικότητα του συγκροτήματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Queen συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως η μουσική τους δεν γνωρίζει χρόνο, με ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα. Το θρυλικό τραγούδι «Don’t stop me now» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, μπαίνοντας επίσημα στο περίφημο Billion Views Club της πλατφόρμας. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το βρετανικό συγκρότημα καταφέρνει να φτάσει σε αυτό το σημαντικό ορόσημο. Η επιτυχία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει πως οι Queen παραμένουν ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία της rock μουσικής.

Το «Don’t stop me now» κυκλοφόρησε το 1978 μέσα από το άλμπουμ «Jazz» και, παρότι αρχικά δεν θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του συγκροτήματος στις ΗΠΑ, εξελίχθηκε με τα χρόνια σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των fans. Το κομμάτι έφτασε στο Top 10 του βρετανικού chart και σταδιακά απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση. Η μοναδική ερμηνεία του Freddie Mercury και η ενέργεια του τραγουδιού το μετέτρεψαν σε διαχρονικό ύμνο.

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Η δημοτικότητα του τραγουδιού απογειώθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και διαφημίσεις. Το 2005, οι τηλεθεατές του βρετανικού Top Gear το ανέδειξαν ως το «Greatest driving song of all time», ενώ έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές παραγωγές και καμπάνιες παγκοσμίως.

Παράλληλα, η επιτυχία της ταινίας «Bohemian rhapsody» το 2018 έφερε ξανά τους Queen στο επίκεντρο και σύστησε τη μουσική τους σε μια νέα γενιά ακροατών. Η νέα είσοδος των Queen στο Billion Views Club έρχεται μετά το «Bohemian Rhapsody», το οποίο είχε φτάσει το ίδιο ορόσημο το 2019.

Με δεκάδες εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο και τραγούδια που συνεχίζουν να ακούγονται καθημερινά, το συγκρότημα αποδεικνύει πως η κληρονομιά του παραμένει πιο ζωντανή από ποτέ.

Το «Don’t stop me now» δεν είναι απλώς ένα ακόμη τραγούδι των Queen, αλλά ένα κομμάτι που κατάφερε να ξεπεράσει γενιές, εποχές και μουσικές τάσεις, επιβεβαιώνοντας πως τα πραγματικά classics δεν σταματούν ποτέ.

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