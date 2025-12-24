MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 24.12.2025

50 χρόνια μετά: Το ανέκδοτο κομμάτι των Queen παίρνει ζωή ξανά

Μετά από πενήντα χρόνια στα αρχεία, το κομμάτι ανασύρεται για τους θαυμαστές, μαζί με την εμβληματική Red Special κιθάρα του Brian May
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα ανέκδοτο κομμάτι των Queen από τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος ήρθε ξανά στο φως, πέντε δεκαετίες μετά την ηχογράφησή του. Το τραγούδι με τίτλο «Not For Sale (Polar Bear)» ηχογραφήθηκε το 1974 κατά τη διάρκεια των sessions για το δεύτερο άλμπουμ των Queen, Queen II, αλλά τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική έκδοση του δίσκου.

Στις 22 Δεκεμβρίου, το κομμάτι μεταδόθηκε για πρώτη φορά ραδιοφωνικά στο Planet Rock, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός από τα πιο σπάνια και ανεξερεύνητα κομμάτια του συγκροτήματος. Παράλληλα, θα περιλαμβάνεται και στην επερχόμενη επανέκδοση του Queen II, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna και οι Queen καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ στο YouTube

Ο κιθαρίστας των Queen, Brian May, σχολίασε για το τραγούδι: «Ίσως κάποιοι να έχουν ακούσει μια bootleg εκδοχή του Not For Sale (Polar Bear) από τους Smile, είναι ένα τραγούδι που πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο, αλλά, απ’ όσο γνωρίζω, αυτή την εκδοχή δεν την έχει ακούσει ποτέ κανείς».

Συμπλήρωσε επίσης: «Είναι ένα work in progress και θα εμφανιστεί στην επερχόμενη «αναδόμηση» του Queen II, που έρχεται την επόμενη χρονιά. Το βάζω όμως κρυφά στο Planet Rock special μου, γιατί με συναρπάζει να δω τι θα σκεφτεί ο κόσμος. Εύχομαι σε όλους υπέροχα Χριστούγεννα και μια εξαιρετική Νέα Χρονιά!».

Η Red Special και ο χαρακτηριστικός ήχος των Queen

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Brian May αναφέρθηκε στην εμβληματική του κιθάρα, τη Red Special, την οποία κατασκεύασε μαζί με τον πατέρα του Harold στις αρχές της δεκαετίας του ’60, επειδή δεν μπορούσε να αγοράσει κάποιο ακριβό όργανο. Φτιαγμένη από μαόνι παλιού τζακιού και ταστιέρα από δρυ με κουμπιά από φίλντισι, η Red Special αποτέλεσε την κύρια κιθάρα του May στις συναυλίες των Queen τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 και ταυτίστηκε απόλυτα με τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος.

Queen Adam Lambert Global Citizen 2019

Μουσική δραστηριότητα και περιοδείες

Η σύζυγος του May, Anita Dobson, άφησε να εννοηθεί ότι, παρά το γεγονός πως οι Queen δουλεύουν πάνω σε νέα μουσική με τον Adam Lambert, είναι απίθανο να επιστρέψουν σε εκτεταμένες παγκόσμιες περιοδείες. «Θα κάνουν μικρά πράγματα εδώ κι εκεί, αλλά όχι μεγάλες περιοδείες», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Brian May υπέστη πέρσι ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, το οποίο, όπως έχει δηλώσει, συνέβη «ξαφνικά, από το πουθενά» και τον άφησε προσωρινά χωρίς έλεγχο στο ένα του χέρι, μια εμπειρία που χαρακτήρισε «λίγο τρομακτική».

Η ανακάλυψη του «Not For Sale (Polar Bear)» προσφέρει στους θαυμαστές των Queen μια μοναδική ευκαιρία να ξαναζήσουν την αυθεντική μαγεία του συγκροτήματος στα πρώτα του βήματα και να περιμένουν με ανυπομονησία την επανέκδοση του Queen II το 2026.

Διάβασε επίσης: Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI

