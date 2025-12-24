Άννα Βίσση: Οι συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο κυκλοφορούν σε live album!

Το album μεταφέρει τα σπουδαία τραγούδια και τις ασυναγώνιστες ερμηνείες που «μάγεψαν» το κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο

Η Άννα Βίσση και η Panik Gold παρουσιάζουν το live album από τις δύο φετινές συναυλίες της στο Παναθηναϊκό Στάδιο που άφησαν εποχή στη σπουδαία καριέρα της και στα ελληνικά μουσικά χρονικά.

Στο «Άννα Βίσση Παναθηναϊκό Στάδιο live 2025», που κυκλοφορεί σε όλες τις streaming υπηρεσίες, αποτυπώνεται η κορυφαία στιγμή της Άννας Βίσση, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 130.000 θεατές, σε δύο βραδιές που έγιναν sold out και μονοπώλησαν τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media.

Το album μεταφέρει τα σπουδαία τραγούδια και τις ασυναγώνιστες ερμηνείες που «μάγεψαν» το κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και όλο το συναίσθημα, το πάθος και τον παλμό των δύο συναυλιών, χαράσσοντάς τις για πάντα στη μουσική μνήμη.

