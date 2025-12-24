MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 24.12.2025

Άννα Βίσση: Οι συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο κυκλοφορούν σε live album!

Το album μεταφέρει τα σπουδαία τραγούδια και τις ασυναγώνιστες ερμηνείες που «μάγεψαν» το κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Άννα Βίσση και η Panik Gold παρουσιάζουν το live album από τις δύο φετινές συναυλίες της στο Παναθηναϊκό Στάδιο που άφησαν εποχή στη σπουδαία καριέρα της και στα ελληνικά μουσικά χρονικά.

Στο «Άννα Βίσση Παναθηναϊκό Στάδιο live 2025», που κυκλοφορεί σε όλες τις streaming υπηρεσίες, αποτυπώνεται η κορυφαία στιγμή της Άννας Βίσση, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 130.000 θεατές, σε δύο βραδιές που έγιναν sold out και μονοπώλησαν τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media.

Άννα Βίσση
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Διάβασε επίσης: Saske: Πώς το σύμπαν του Saskepticism επαναπροσδιόρισε τα όρια της ελληνικής ραπ το 2025

Το album μεταφέρει τα σπουδαία τραγούδια και τις ασυναγώνιστες ερμηνείες που «μάγεψαν» το κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και όλο το συναίσθημα, το πάθος και τον παλμό των δύο συναυλιών, χαράσσοντάς τις για πάντα στη μουσική μνήμη.

Η φωνή της…
Η σκηνή της…
Δύο βραδιές που έγραψαν ιστορία…
Ένα συναρπαστικό live album…
«Άννα Βίσση Παναθηναϊκό Στάδιο live 2025»!

Διάβασε επίσης: Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία με Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

24.12.2025
50 χρόνια μετά: Το ανέκδοτο κομμάτι των Queen παίρνει ζωή ξανά

50 χρόνια μετά: Το ανέκδοτο κομμάτι των Queen παίρνει ζωή ξανά

24.12.2025

