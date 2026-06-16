Bonnie Tyler: Τι συμβαίνει με την υγεία της μετά το επείγον χειρουργείο

Η 75χρονη «φωνή» του «Total Eclipse of the Heart» βγήκε από το τεχνητό κώμα, ωστόσο η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη

Με μια ματιά Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στην Πορτογαλία μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Η 75χρονη τραγουδίστρια βγήκε από τεχνητό κώμα, αλλά η κατάστασή της παραμένει σοβαρή.

Η ανάρρωσή της αναμένεται μακρά και απαιτητική, με αισιοδοξία για πλήρη αποκατάσταση.

Οι καλοκαιρινές συναυλίες της ακυρώνονται, ενώ η πραγματοποίηση φθινοπωρινών θα εξαρτηθεί από την υγεία της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία της θρυλικής Bonnie Tyler. Η 75χρονη ερμηνεύτρια, που έχει χαρίσει στον κόσμο μερικές από τις πιο εμβληματικές power ballads όλων των εποχών, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Πορτογαλία, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, η σταρ υποβλήθηκε σε έκτακτο χειρουργείο στο έντερο τον περασμένο Μάιο, σε νοσοκομείο του Faro. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάρρωσης, οι γιατροί την είχαν θέσει σε τεχνητό κώμα.

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Τα ευχάριστα νέα είναι ότι η Tyler έχει πλέον αποχωρήσει από την κατάσταση κώματος, ωστόσο η ομάδα της τονίζει ότι η κατάστασή της παραμένει «πολύ σοβαρή». Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, η διαδικασία της αποκατάστασης προβλέπεται να είναι μακρά και απαιτητική. Οι θεράποντες ιατροί παραμένουν αισιόδοξοι για την πλήρη ανάρρωσή της, ωστόσο τονίζουν ότι απαιτείται χρόνος και υπομονή.

Ακύρωση των καλοκαιρινών συναυλιών

Λόγω της κατάστασης της υγείας της, η περιοδεία που είχε προγραμματίσει η Bonnie Tyler για το καλοκαίρι αναγκαστικά ακυρώνεται ή μετατίθεται. Η ομάδα της εκφράζει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το αν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ορισμένες από τις συναυλίες του φθινοπώρου, γεγονός που θα κριθεί αποκλειστικά από την πρόοδο της υγείας της.

«Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές της Bonnie και τους συνεργάτες μας για την απογοήτευση που προκαλείται, αλλά πιστεύουμε ότι θα κατανοήσετε τη δύσκολη αυτή κατάσταση», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η καλλιτέχνιδα είναι ενήμερη για τα μηνύματα αγάπης που δέχεται από όλο τον κόσμο και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της.

Μια εμβληματική καριέρα

Γεννημένη ως Gaynor Hopkins στην Ουαλία, η Bonnie Tyler κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Το «Total Eclipse of the Heart» (1983) αποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες της ιστορίας, έχοντας ξεπεράσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της φωνής της.

Με πολλαπλές υποψηφιότητες για Grammy, εκπροσώπηση της Μ. Βρετανίας στη Eurovision και την τιμητική διάκριση του MBE για την προσφορά της στη μουσική, η Bonnie Tyler παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της παγκόσμιας pop κουλτούρας.