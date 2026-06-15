Αντώνης Ρέμος και Klavdia «μάγεψαν» στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ο κορυφαίος Αντώνης Ρέμος και η εντυπωσιακή Klavdia μοιράστηκαν τη σκηνή του Tae Kwon Do με το «Που 'να 'σαι»

Η προετοιμασία για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ βρίσκεται στην τελική ευθεία και οι πρόβες στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do συνεχίζουν να χαρίζουν μοναδικές στιγμές. Ανάμεσα στα acts που ξεχωρίζουν βρίσκεται η πολυαναμενόμενη μουσική συνάντηση του Αντώνη Ρέμου με την Klavdia, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή για την τεχνική τους πρόβα, παρουσιάζοντας μια πρώτη γεύση από το ιδιαίτερο ντουέτο που ετοιμάζουν για τη μεγάλη βραδιά.

Οι δύο καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές τους στο αγαπημένο τραγούδι «Πού ‘να ‘σαι», σε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και έντονη ερμηνευτική δύναμη. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της πρόβας έγινε φανερή η χημεία τους πάνω στη σκηνή, με τις φωνές τους να δένουν αρμονικά και να δημιουργούν μια από τις πιο δυνατές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων

Η λιτή αλλά ατμοσφαιρική σκηνοθετική προσέγγιση, οι κινηματογραφικοί φωτισμοί και η ερμηνευτική ένταση των δύο καλλιτεχνών συνέθεσαν ένα act που αναμένεται να συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό και τους θεατές στο στάδιο, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ήδη ένα από τα highlights της βραδιάς.

Αντώνης Ρέμος: Το μεγάλο όνομα των φετινών MAD VMA

Ο Αντώνης Ρέμος, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής, έρχεται στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ως το μεγάλο όνομα του φετινού lineup. Με μια πορεία τριών δεκαετιών γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, έχει συνδέσει τη φωνή του με τις πιο σημαντικές στιγμές των ζωών μας, από τους μεγάλους έρωτες μέχρι τους πιο δύσκολους αποχωρισμούς.

Η εμφάνισή του στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον ίδιο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιήσει στις 12 Σεπτεμβρίου στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, στην Παραλία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

Klavdia: Μια σπουδαία φωνή της νέας γενιάς με 3 μεγάλες υποψηφιότητες

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου θα βρεθεί η Klavdia, η οποία συνεχίζει μια εντυπωσιακή χρονιά γεμάτη επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις. Η νεαρή ερμηνεύτρια είναι υποψήφια στις κατηγορίες «Καλύτερη μπαλάντα» για το «Συντρίμμια», «Καλλιτέχνης pop» καθώς και «Καλύτερο album» για το πολυσυζητημένο «Asteromata».

Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής της και τη σκηνική της ωριμότητα, η Klavdia έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και την αναγνώριση της μουσικής βιομηχανίας.

Η συνάντηση του Αντώνη Ρέμου και της Klavdia στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ φέρνει κοντά δύο διαφορετικές γενιές της ελληνικής μουσικής, σε μια συνεργασία που συνδυάζει εμπειρία, συναίσθημα και φρεσκάδα. Όσοι βρέθηκαν στην πρόβα μιλούν ήδη για μια από τις πιο συγκινητικές εμφανίσεις της βραδιάς.

Η πλήρης παρουσίαση του special act θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, σε μια μουσική στιγμή που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.