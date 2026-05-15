Mad Video Music Awards 15.05.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

Ο Αντώνης Ρέμος έρχεται στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ με ένα εντυπωσιακό special act, που θα αποτελέσει την κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης
Ο Αντώνης Ρέμος, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής, έρχεται στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, ως το μεγάλο όνομα του φετινού lineup.
Ο Αντώνης Ρέμος γράφει αδιάλλειπτα τη δική του μοναδική σελίδα στην ελληνική μουσική, με τις δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες του, έχοντας συνδέσει τη φωνή και τα τραγούδια του με τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας, εδώ και τρεις δεκαετίες.

Η εμφάνισή του στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ σε ένα special act, θα αποτελέσει την κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης.
Η συμμετοχή του Αντώνη Ρέμου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, στην Παραλία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

