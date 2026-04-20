Γίνε Ambassador του τόπου σου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ

20 τυχεροί από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας θα παρουσιάσουν τα βραβεία της μεγαλύτερης μουσικής βραδιάς της χρονιάς

Στο πλαίσιο του concept «Summer in Greece», των φετινών Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το Mad ανοίγει τη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού event του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από το διαγωνισμό «Γίνε Ambassador του τόπου σου», νέοι και νέες από κάθε γωνιά της χώρας αποκτούν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ένα βραβείο στη βραδιά που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους κορυφαίους Έλληνες σταρ και τα πιο ανατρεπτικά live acts.

Σαν μια καρτ-ποστάλ από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ο διαγωνισμός καλεί το κοινό να γίνει το ίδιο μέρος του θεσμού.

Από την Τρίτη 20 Απριλίου έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου, όποιος/α ζει στην Ελλάδα μπορεί να τραβήξει ένα σύντομο βίντεο, να συστηθεί και να δηλώσει συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα στο www.mad.gr/vma/madvma26.

Όσοι επιλεγούν, θα παρουσιάσουν, μέσω βίντεο γυρισμένο στον δικό τους τόπο, από ένα σημείο που θεωρούν χαρακτηριστικό του τόπου τους, μια πλατεία, έναν φάρο, ένα λιμάνι, ένα βουνό, μια γειτονιά, ένα βραβείο των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, φέρνοντας στη σκηνή της διοργάνωσης εικόνες και φωνές από όλη την Ελλάδα.

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τη στήριξη της ΔΕΗ, η οποία για 6η συνεχή χρονιά είναι ο Μεγάλος Χορηγός του θεσμού και θα προβληθούν αποκλειστικά στο MEGA.

Αναλυτικοί όροι συμμετοχής και φόρμα δηλώσεων: www.mad.gr/vma/madvma26

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr

MAD VMA 2026: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL: Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού, με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού. Η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,6 εκατομμύρια πελάτες. Η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για πιο άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη

