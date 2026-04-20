MAD VMA 2026 20.04.2026

Γίνε Ambassador του τόπου σου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ

20 τυχεροί από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας θα παρουσιάσουν τα βραβεία της μεγαλύτερης μουσικής βραδιάς της χρονιάς
Στο πλαίσιο του concept «Summer in Greece», των φετινών Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το Mad ανοίγει τη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού event του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από το διαγωνισμό «Γίνε Ambassador του τόπου σου», νέοι και νέες από κάθε γωνιά της χώρας αποκτούν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ένα βραβείο στη βραδιά που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους κορυφαίους Έλληνες σταρ και τα πιο ανατρεπτικά live acts.

Σαν μια καρτ-ποστάλ από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ο διαγωνισμός καλεί το κοινό να γίνει το ίδιο μέρος του θεσμού.

Από την Τρίτη 20 Απριλίου έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου, όποιος/α ζει στην Ελλάδα μπορεί να τραβήξει ένα σύντομο βίντεο, να συστηθεί και να δηλώσει συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα στο www.mad.gr/vma/madvma26.

Όσοι επιλεγούν, θα παρουσιάσουν, μέσω βίντεο γυρισμένο στον δικό τους τόπο, από ένα σημείο που θεωρούν χαρακτηριστικό του τόπου τους, μια πλατεία, έναν φάρο, ένα λιμάνι, ένα βουνό, μια γειτονιά, ένα βραβείο των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, φέρνοντας στη σκηνή της διοργάνωσης εικόνες και φωνές από όλη την Ελλάδα.

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τη στήριξη της ΔΕΗ, η οποία για 6η συνεχή χρονιά είναι ο Μεγάλος Χορηγός του θεσμού και θα προβληθούν αποκλειστικά στο MEGA.

Αναλυτικοί όροι συμμετοχής και φόρμα δηλώσεων: www.mad.gr/vma/madvma26

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr

MAD VMA 2026: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL: Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ
Για όλα τα τελευταία updates σχετικά με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται καθημερινά από το Mad TV, το Mad Radio 106.2, το https://www.mad.gr και τα Social Media του Mad:

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού, με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού. Η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,6 εκατομμύρια πελάτες. Η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για πιο άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη

5 φυσικά ροφήματα για να έχεις επίπεδη κοιλιά μέχρι το καλοκαίρι

Coachella 2026: Η Madonna έκανε το απόλυτο comeback δίπλα στη Sabrina Carpenter

Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη
Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο
Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα
Ελένη Φουρέιρα: Τα λόγια αγάπης που έκαναν τον Γιώργο Αρσενάκο να συγκινηθεί
Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou
Η Manon στο Coachella – Η απρόσμενη επιστροφή στη σκηνή με τις Katseye που έγινε viral
Zayn Malik: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που ανησύχησε τους fans του
Η JLo στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βίσση; Το ποσό που συζητιέται για 10 λεπτά on stage
Νέο era για την Ariana Grande; Το studio video που έβαλε τους fans σε mode αναμονής
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

