Sabrina Carpenter: Το σπίτι που μόλις αγόρασε στο Hollywood Hills μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό όνειρο

Με μια ματιά Η Sabrina Carpenter αγόρασε έπαυλη ισπανικού στιλ στο Hollywood Hills.

Η κατοικία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930 και ανακαινίστηκε πλήρως.

Η έπαυλη προσφέρει θέα στην πόλη και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια.

Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει διαμορφωμένους κήπους με ελιές, ενισχύοντας τον μεσογειακό χαρακτήρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ακούς για αγορές ακινήτων από διάσημους καλλιτέχνες, συνήθως φαντάζεσαι υπερπολυτελείς επαύλεις με δεκάδες δωμάτια, ιδιωτικά γυμναστήρια και ατελείωτες πισίνες. Στην περίπτωση της Sabrina Carpenter, όμως, η νέα της επένδυση στο Los Angeles ξεχωρίζει για έναν διαφορετικό λόγο. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακριβό σπίτι. Πρόκειται για μια κατοικία με χαρακτήρα, ιστορία και αρχιτεκτονική ταυτότητα, που συνδυάζει τη γοητεία του παρελθόντος με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της διεθνούς pop σκηνής, πρόσθεσε πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιό της μια εντυπωσιακή ισπανικού στιλ έπαυλη στο Hollywood Hills. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατάφερε να αποκτήσει το ακίνητο περίπου 400.000 δολάρια κάτω από την αρχική ζητούμενη τιμή, πετυχαίνοντας μια συμφωνία που ήδη προκαλεί συζητήσεις στην αγορά ακινήτων του Los Angeles.

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Η κατοικία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, μια περίοδο κατά την οποία το ισπανικό αρχιτεκτονικό ύφος κυριαρχούσε σε πολλές από τις πιο εμβληματικές γειτονιές της Καλιφόρνιας. Το ακίνητο αγοράστηκε στο παρελθόν έναντι 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια πέρασε από μια εκτεταμένη ανακαίνιση διάρκειας εννέα μηνών. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική διατηρήθηκε, ενώ παράλληλα ενσωματώθηκαν σύγχρονες πινελιές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σημερινού lifestyle υψηλών προδιαγραφών. Οι χώροι συνδυάζουν κομψότητα και λειτουργικότητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Είναι από εκείνα τα σπίτια που καταφέρνουν να δείχνουν πολυτελή χωρίς να χάνουν τη ζεστασιά και την αίσθηση οικειότητας.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της κατοικίας είναι αναμφίβολα η τοποθεσία της. Το Hollywood Hills αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές του Los Angeles, προσελκύοντας ηθοποιούς, μουσικούς και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. Από το συγκεκριμένο ακίνητο, η θέα εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της πόλης, προσφέροντας εικόνες που αλλάζουν από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Το φυσικό φως, οι ανοιχτοί ορίζοντες και η αίσθηση ιδιωτικότητας συνθέτουν ένα περιβάλλον που δικαιολογεί απόλυτα τη φήμη της περιοχής.

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Η έπαυλη εκτείνεται σε 3.436 τετραγωνικά πόδια και βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου μισού στρέμματος. Διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια, προσφέροντας άνεση τόσο για καθημερινή διαβίωση όσο και για φιλοξενία επισκεπτών. Η διαρρύθμιση δίνει έμφαση στη σύνδεση των εσωτερικών χώρων με το εξωτερικό περιβάλλον, κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών πολυτελών κατοικιών της Νότιας Καλιφόρνιας. Οι βεράντες και οι εξωτερικοί χώροι λειτουργούν ως φυσική προέκταση του σπιτιού, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να απολαμβάνουν το κλίμα της περιοχής σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο.

Αυτό που κάνει το ακίνητο να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο είναι οι διαμορφωμένοι κήποι και η πλούσια βλάστηση που το περιβάλλει. Ανάμεσα στα στοιχεία που τραβούν αμέσως το βλέμμα βρίσκονται οι ελιές, οι οποίες ενισχύουν τον μεσογειακό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας. Οι αναβαθμισμένοι κήποι δημιουργούν μικρές γωνιές χαλάρωσης, ενώ η συνολική εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε εξοχική κατοικία της Ισπανίας παρά σε ένα σπίτι λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο του Hollywood.

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