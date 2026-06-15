Ο Michael Jackson γράφει ιστορία – Πρώτος και μοναδικός στο Billboard Hot 100 από τα ‘70s έως σήμερα

Με μια ματιά Ο Michael Jackson είναι ο πρώτος καλλιτέχνης με παρουσία στο Billboard Hot 100 σε 6 δεκαετίες (1970-2020).

Η πορεία του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και συνεχίστηκε με επιτυχίες σε κάθε επόμενη δεκαετία.

Το επίτευγμα αυτό επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα και την επιρροή της μουσικής του.

Η μουσική του Jackson συνεχίζει να ανακαλύπτεται από νέες γενιές και να επηρεάζει τη σύγχρονη pop. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael Jackson συνεχίζει να γράφει ιστορία στη μουσική βιομηχανία, καθώς έγινε επίσημα ο πρώτος και μοναδικός καλλιτέχνης που έχει εμφανιστεί στο Billboard Hot 100 σε 6 διαφορετικές δεκαετίες, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1970 και φτάνοντας έως και τη δεκαετία του 2020. Ένα επίτευγμα που δεν αφορά μόνο αριθμούς, αλλά επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια pop κουλτούρα.

Η πρόσφατη είσοδός του στο chart της δεκαετίας του 2020 ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία δεκαετιών, αποδεικνύοντας ότι η μουσική του παραμένει ζωντανή και επιδραστική ακόμη και σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Michael Jackson ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της μουσικής.

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Η διαδρομή του στο Billboard Hot 100 ξεκινά από τη δεκαετία του 1970, όπου σημείωσε 11 τραγούδια στο chart, ενώ η απογείωση ήρθε τη δεκαετία του 1980 με 20 επιτυχίες που καθόρισαν ολόκληρη την pop εποχή. Στη δεκαετία του 1990 συνέχισε με 12 ακόμη entries, διατηρώντας σταθερά την παρουσία του στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

Ακόμη και μετά την κορυφαία περίοδο της καριέρας του, η επιρροή του δεν μειώθηκε. Στη δεκαετία του 2000 κατέγραψε τέσσερα ακόμη τραγούδια στο Hot 100, ενώ την επόμενη δεκαετία πρόσθεσε άλλα τέσσερα, επιβεβαιώνοντας ότι το όνομά του παρέμενε ισχυρό στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Το γεγονός ότι ο Michael Jackson συνεχίζει να εμφανίζεται στο Billboard ακόμη και στη δεκαετία του 2020 αναδεικνύει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα στατιστικό ρεκόρ. Δείχνει ότι η μουσική του εξακολουθεί να ακούγεται, να ανακαλύπτεται από νέες γενιές και να επηρεάζει τη σύγχρονη pop σκηνή. Η παρουσία του σε 6 διαφορετικές δεκαετίες στο Hot 100 δεν αποτελεί απλώς ένδειξη επιτυχίας, αλλά απόδειξη μιας πολιτισμικής κληρονομιάς που παραμένει ενεργή και ζωντανή, ανεξάρτητα από τον χρόνο.

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