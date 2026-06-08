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Μουσικά Νέα 08.06.2026

«Eternal Sunshine Tour»: Η Ariana Grande επέστρεψε και είναι πιο συγκλονιστική από ποτέ

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Όλες οι λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό show, τις ανατροπές στο setlist και τις μοναδικές ερμηνείες που ενθουσίασαν το κοινό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ariana Grande επέστρεψε επίσημα στις μεγάλες σκηνές και η πρεμιέρα της περιοδείας «Eternal Sunshine Tour» στο Oakland Arena το βράδυ του Σαββάτου, αποτέλεσε μια εμπειρία που καθήλωσε το κοινό από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μετά από μια απουσία 6 και πλέον ετών από τις παγκόσμιες περιοδείες, η pop star απέδειξε ότι η σκηνή είναι το φυσικό της περιβάλλον, προσφέροντας ένα θέαμα 105 λεπτών που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στον εντυπωσιακό επαγγελματισμό και την αυθεντική, ανθρώπινη επαφή.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Παρά τις προηγούμενες δηλώσεις της που άφηναν να εννοηθεί ότι αυτή η περιοδεία θα μπορούσε να είναι ένα «τελευταίο ζήτω» πριν αφοσιωθεί σε άλλα καλλιτεχνικά projects, η ενέργειά της επί σκηνής διέψευσε κάθε ανησυχία. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια καλλιτέχνιδα που βρίσκεται στο απόγειο της φωνητικής της ωριμότητας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που, αντί για αποχαιρετιστήρια, έμοιαζε με μια γιορτή ευγνωμοσύνης προς τους θαυμαστές που την ακολουθούν πιστά όλα αυτά τα χρόνια.

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Μια επετειακή επιστροφή με «Eternal Sunshine»

Το όνομα της περιοδείας είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό, καθώς το setlist βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο άλμπουμ «Eternal Sunshine» του 2024. Η Grande απέδειξε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτελεί την πιο ώριμη δουλειά της, προσφέροντας από την αλαζονική διάθεση του «Yes, And?»μέχρι την απόλυτη συναισθηματική κάθαρση του «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)». Παρά την έμφαση στο νέο υλικό, η Grande δεν ξέχασε τις επιτυχίες που καθόρισαν την πορεία της, καθώς κομμάτια όπως το «Dangerous Woman», το «7 Rings» και το «Thank U, Next» ξεσήκωσαν το κοινό, με την ίδια να διατηρεί την εκρηκτική της ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

 

Η αισθητική και η μαγεία της σκηνής

Ο σχεδιασμός της παραγωγής κινήθηκε σε μια μινιμαλιστική αλλά φουτουριστική κατεύθυνση, εμπνευσμένη από το «Eternal Sunshine of the Spotless Mind». Η σκηνή ξεκίνησε με την εικόνα ενός «βομβαρδισμένου» σπιτιού που σταδιακά γέμιζε με πράσινο και φύση, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη των τραγουδιών.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Παράλληλα, ένα σύστημα οθονών LED δημιουργούσε αστρονομικά φαινόμενα και αέναους ουρανούς, συγχρονισμένα απόλυτα με τον ρυθμό της μουσικής. Το highlight της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η στιγμή που το «Supernatural» κορυφώθηκε με την Grande να ανυψώνεται με μηχανισμό προς την οροφή του arena, θυμίζοντας μια αιθέρια παρουσία μέσα σε ένα ιπτάμενο αντικείμενο, ενθουσιάζοντας τους πάντες.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Μια συναυλία για την τέχνη και το κοινό

Η Grande επέλεξε να μην βασιστεί σε υπερβολικά εφέ, αλλά στην ουσία της φωνής της. Σε στιγμές όπως το «Hampstead», η τραγουδίστρια καθηλώθηκε σε ένα σκαμπό, κρατώντας ολόκληρο το στάδιο σε απόλυτη σιωπή, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες φωνές της γενιάς της.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Αν και υπήρξαν στιγμές νοσταλγίας, όπως η ερμηνεία του «Break Free», η συναυλία δεν είχε τη διάθεση ενός δραματικού αποχαιρετισμού. Αντιθέτως, η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή, σαν σε ένα ιδιωτικό club, με την Grande να απολαμβάνει την επικοινωνία με τους fans της. Το «Eternal Sunshine Tour» δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών, αλλά μια υπενθύμιση ότι, ανεξάρτητα από τις άλλες καλλιτεχνικές της αναζητήσεις, ο χώρος όπου η Ariana Grande ανήκει πραγματικά, είναι η σκηνή.

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Ariana Grande Eternal Sunshine Tour ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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