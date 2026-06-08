Eurovision 2026: Τα επίσημα στοιχεία τηλεθέασης και η μεγάλη επίδοση της ΕΡΤ

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό δελτίο με τα απολογιστικά στοιχεία της Eurovision 2026, η οποία φιλοξενήθηκε φέτος στη Βιέννη. Παρότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με λιγότερες συμμετοχές, καθώς πέντε χώρες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό, η Eurovision κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της ως ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και ψηφιακά γεγονότα της Ευρώπης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κοινού παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρό, τόσο μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις όσο και μέσω των social media και των ψηφιακών πλατφορμών.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της EBU, συνολικά 131 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τη Eurovision 2026 σε 35 διαφορετικές αγορές. Αν και η συνολική τηλεθέαση παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με το 2025, η διοργάνωση συνέχισε να καταγράφει αξιοσημείωτη απήχηση, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή ψυχαγωγικά γεγονότα της ηπείρου.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα. Η μετάδοση της ΕΡΤ συγκέντρωσε συνολικά 2,8 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη για τη χώρα μας από το 2011. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που καταγράφεται ως το καλύτερο των τελευταίων δεκαπέντε ετών και αποτυπώνει την ανανεωμένη σχέση του ελληνικού κοινού με τον διαγωνισμό.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιστροφή του ενδιαφέροντος φαίνεται πως έπαιξε η στρατηγική της δημόσιας τηλεόρασης. Το διευρυμένο format της εθνικής επιλογής δημιούργησε μεγαλύτερη εμπλοκή του κοινού ήδη από τους μήνες που προηγήθηκαν της Eurovision, ενώ σημαντική ήταν και η απήχηση του Akyla, ο οποίος συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον και συζήτηση γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Τα στοιχεία της EBU επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις προκλήσεις και τις αλλαγές που αντιμετώπισε η διοργάνωση, η Eurovision εξακολουθεί να αποτελεί ένα ισχυρό brand με τεράστια επιρροή στο ευρωπαϊκό κοινό. Η δυναμική παρουσία της στα social media, η έντονη ψηφιακή αλληλεπίδραση και τα εκατομμύρια τηλεθεατών αποδεικνύουν ότι ο διαγωνισμός παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ.

Για την Ελλάδα, η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια σημαντική επιστροφή σε επίπεδα δημοφιλίας που είχαν να καταγραφούν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Το ενδιαφέρον που προκάλεσε η ελληνική συμμετοχή και τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης δημιουργούν προσδοκίες ότι η θετική αυτή πορεία μπορεί να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, επαναφέροντας τη Eurovision στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ελληνικού κοινού.

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