Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία

Το Sanremo φαίνεται πως ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα, ιδιαίτερα καθοριστική φάση, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η RAI μαζί με τις δισκογραφικές εταιρείες εξετάζουν αλλαγές που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται ο εκπρόσωπος της χώρας για τη Eurovision από το 2027 και μετά. Το ιστορικό φεστιβάλ, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για την ιταλική μουσική σκηνή, ενδέχεται να αποκτήσει έναν πιο άμεσο και στρατηγικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ιδέα να μετατραπεί η παραδοσιακή βραδιά των διασκευών σε μια «Eurovision Night», όπου οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάζουν εκ νέου τα τραγούδια τους με πιο σκηνική και διεθνή προσέγγιση, προσαρμοσμένη στα πρότυπα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Μέσα από αυτό το νέο format, ο νικητής της συγκεκριμένης βραδιάς θα έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπεί την Ιταλία στη Eurovision, ανεξάρτητα από τον τελικό νικητή του ίδιου του Festival di Sanremo.

Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

Παράλληλα, εξετάζονται αλλαγές και στο σύστημα ψηφοφορίας, με την πιθανή δημιουργία μιας νέας ακαδημίας που θα αποτελείται από δημοσιογράφους και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας. Στόχος αυτής της πρότασης φαίνεται να είναι η πιο «επαγγελματική» και διεθνώς προσανατολισμένη αξιολόγηση των συμμετοχών, μειώνοντας την αποκλειστική επιρροή του κοινού ή των παραδοσιακών επιτροπών.

Παρότι οι συζητήσεις έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Ιταλία και όχι μόνο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση. Όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με τη δημοσίευση των κανονισμών του Sanremo 2027 μέσα στους επόμενους μήνες, όπου θα φανεί αν αυτές οι προτάσεις θα γίνουν πραγματικότητα ή θα παραμείνουν στο στάδιο της συζήτησης.

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»