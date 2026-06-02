Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 02.06.2026

Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Sanremo 2027 φαίνεται πως μπαίνει σε νέα εποχή, με προτάσεις που αλλάζουν τον τρόπο επιλογής του Ιταλού εκπροσώπου στη Eurovision
Πόπη Βασιλείου

Το Sanremo φαίνεται πως ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα, ιδιαίτερα καθοριστική φάση, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η RAI μαζί με τις δισκογραφικές εταιρείες εξετάζουν αλλαγές που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται ο εκπρόσωπος της χώρας για τη Eurovision από το 2027 και μετά. Το ιστορικό φεστιβάλ, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για την ιταλική μουσική σκηνή, ενδέχεται να αποκτήσει έναν πιο άμεσο και στρατηγικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ιδέα να μετατραπεί η παραδοσιακή βραδιά των διασκευών σε μια «Eurovision Night», όπου οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάζουν εκ νέου τα τραγούδια τους με πιο σκηνική και διεθνή προσέγγιση, προσαρμοσμένη στα πρότυπα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Μέσα από αυτό το νέο format, ο νικητής της συγκεκριμένης βραδιάς θα έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπεί την Ιταλία στη Eurovision, ανεξάρτητα από τον τελικό νικητή του ίδιου του Festival di Sanremo.

Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

Παράλληλα, εξετάζονται αλλαγές και στο σύστημα ψηφοφορίας, με την πιθανή δημιουργία μιας νέας ακαδημίας που θα αποτελείται από δημοσιογράφους και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας. Στόχος αυτής της πρότασης φαίνεται να είναι η πιο «επαγγελματική» και διεθνώς προσανατολισμένη αξιολόγηση των συμμετοχών, μειώνοντας την αποκλειστική επιρροή του κοινού ή των παραδοσιακών επιτροπών.

Παρότι οι συζητήσεις έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Ιταλία και όχι μόνο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση. Όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με τη δημοσίευση των κανονισμών του Sanremo 2027 μέσα στους επόμενους μήνες, όπου θα φανεί αν αυτές οι προτάσεις θα γίνουν πραγματικότητα ή θα παραμείνουν στο στάδιο της συζήτησης.

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Sanremo Festival ΙΤΑΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

02.06.2026
Επόμενο
O Akylas για τα MAD VMA 2026: «Αυτό που θα δείτε στη σκηνή είναι μια πρώτη γεύση από το tour μου»

O Akylas για τα MAD VMA 2026: «Αυτό που θα δείτε στη σκηνή είναι μια πρώτη γεύση από το tour μου»

02.06.2026

Δες επίσης

Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα
Μουσικά Νέα

Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα

02.06.2026
«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή
Μουσικά Νέα

«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

02.06.2026
Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα
Μουσικά Νέα

Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

02.06.2026
Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής
Μουσικά Νέα

Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

02.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»
Mad Events

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

02.06.2026
Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»
Μουσικά Νέα

Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»

02.06.2026
Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles

02.06.2026
Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

02.06.2026
Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»
Mad Video Music Awards

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

02.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας