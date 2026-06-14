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Μουσική 14.06.2026

«Να μ’ αγαπάς»: Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό hit και κινηματογραφικό video

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Η Δέσποινα Βανδή παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Να μ’ αγαπάς» μέσα από ένα εντυπωσιακό music video υψηλής αισθητικής
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή κυκλοφορεί το νέο καλοκαιρινό τραγούδι «Να μ’ αγαπάς».
  • Το τραγούδι συνοδεύεται από κινηματογραφικού ύφους video clip.
  • Το «Να μ’ αγαπάς» είναι το πρώτο τραγούδι της Βανδή σε balkan ύφος.
  • Τους στίχους και τη μουσική υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δέσποινα Βανδή οπτικοποιεί το νέο της τραγούδι «Να μ’ αγαπάς» και δίνει εικόνα στο soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

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Το «Να μ’ αγαπάς» έρχεται στις οθόνες μας μέσα από ένα κινηματογραφικής αισθητικής video, με την πάντα εντυπωσιακή Δέσποινα Βανδή να δίνει το σύνθημα για μία αξέχαστη καλοκαιρινή νύχτα. Μέσα σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, γεμάτο χρώμα και σαγηνευτική ατμόσφαιρα, το video μεταφέρει την αίσθηση του έρωτα, της διασκέδασης και της ελευθερίας.

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Το «Να μ’ αγαπάς», που κυκλοφορεί από την Panik Records, αποτελεί μια νέα μουσική πρόταση για την κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια καθώς είναι η πρώτη φορά στην πολυετή σπουδαία καριέρα της που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε balkan ύφος.

Το τραγούδι υπογράφει στη μουσική και τους στίχους ο Λευτέρης Κιντάτος. Τη σκηνοθεσία του music video έκανε ο Γιώργος Μπενιουδάκης.

 

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New Video Clip ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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