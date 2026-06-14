Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 14.06.2026

Ο Manos ετοιμάζεται για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα άκρως pop act

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Στις πρόβες για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, ο Manos και η Dina έδωσαν μια πρώτη γεύση από το νέο τους pop single «Keno»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Manos και η Dina προετοιμάζονται για τα Mad VMA 2026 με ένα pop act.
  • Το νέο τους τραγούδι «Keno» θα είναι στο επίκεντρο της εμφάνισης.
  • Ο Manos, ως «Viral Hero», έχει μεγάλη επιρροή στο νεανικό κοινό.
  • Ο καλλιτέχνης επέλεξε χορευτές μέσω «Dance Auditions» για την εμφάνισή του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Manos και η Dina έκαναν την εμφάνισή τους στο Tae Kwon Do για τις προετοιμασίες των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, προσφέροντας μια πρόβα που ξεχώρισε για την ακρίβεια και τη φρεσκάδα της. Η χημεία τους στη σκηνή ήταν διάχυτη, με τους 2 καλλιτέχνες να διαχειρίζονται το act τους με έναν αέρα αυτοπεποίθησης που προμηνύει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Η άρτια προετοιμασία τους υποδηλώνει ότι το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου, στις 19:30, το κοινό θα γίνει μάρτυρας μιας εμφάνισης που θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Στο επίκεντρο του act τους βρίσκεται το ολοκαίνουργιο τραγούδι τους, «Keno», ένα σύγχρονο pop κομμάτι που ήδη κερδίζει τις εντυπώσεις με τον ρυθμό και τη δυναμική του παραγωγή. Η πρόβα απέδειξε πως ο συνδυασμός των δύο καλλιτεχνών φέρνει έναν ανανεωμένο, μοντέρνο ήχο που ταιριάζει απόλυτα με την ενέργεια της μεγάλης γιορτής της μουσικής. Με κάθε τους κίνηση να είναι μελετημένη, ο Manos και η Dina υπόσχονται ένα καλοκαιρινό, pop anthem που θα ενθουσιάσει όσους βρεθούν στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Mad VMA 2026: Ποιοι είναι οι «Viral Heroes» που καθόρισαν τη φετινή ψηφιακή χρονιά;

Ο Manos καταφθάνει στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ με την ορμή του «Viral Hero», όντας ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της ελληνικής ψηφιακής σκηνής. Με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 1,68 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων στο YouTube και 408 χιλιάδων ακολούθων στο Instagram, η μετάβασή του στη μουσική σκηνή με επιτυχίες όπως το «Baby» και «Keno», ήταν η φυσική εξέλιξη μιας πορείας που δεν σταματά να εξελίσσεται. Η υποψηφιότητά του ως «Viral Hero» αποτελεί την έμπρακτη επιβράβευση της αδιαμφισβήτητης επίδρασης που ασκεί στο νεανικό κοινό, συνδέοντας τον κόσμο του digital content με την αυθεντική μουσική δημιουργία.

https://www.instagram.com/dinaev._/
https://www.instagram.com/dinaev._/

Τα επόμενα βήματα του Μάνου δείχνουν έναν καλλιτέχνη που στοχεύει στην κορυφή, έχοντας αφήσει πίσω του την ταμπέλα του απλού content creator για να καθιερωθεί ως ένας ολοκληρωμένος performer. Η φετινή εμφάνιση στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι αποτέλεσμα ενός εξαιρετικά προσεγμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Για να διασφαλίσει ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, ο ίδιος πρωτοστάτησε σε ειδικές «Dance Auditions» σε συνεργασία με το Mad Radio 106,2, επιλέγοντας τους κατάλληλους χορευτές για να πλαισιώσουν το act του. Με αυτή την κίνηση, ο Manos επιβεβαιώνει ότι δεν στοχεύει σε μια απλή σκηνική παρουσία, αλλά σε μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών που επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα ενός σύγχρονου star στη σκηνή.

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