FY & Ellize ετοιμάζουν ένα act που θα συζητηθεί στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το «Karalho» έδειξε από την πρόβα γιατί μπορεί να γίνει ένα από τα highlights των φετινών βραβείων

Με μια ματιά Ο FY και η Ellize έκαναν πρόβα για το act τους στα MAD VMA 2026, ερμηνεύοντας το «Karalho».

Η χημεία και η σκηνική παρουσία των FY και Ellize δημιούργησαν υψηλές προσδοκίες για το performance τους.

Ο FY είναι υποψήφιος σε τέσσερις κατηγορίες στα MAD VMA 2026, συμπεριλαμβανομένων «Καλύτερο Urban» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral».

Η Ellize ξεχωρίζει για την αισθητική, τη χροιά και τη σκηνική της παρουσία, συνεργαζόμενη επιτυχημένα με τον FY. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις πριν από λίγο, ο FY και η Ellize κατέβηκαν από τη σκηνή, έχοντας ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή πρόβα για το act τους στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το αποτέλεσμα που παρακολουθήσαμε ήταν ιδιαίτερα δυναμικό και προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με τους δύο καλλιτέχνες να παρουσιάζουν το «Karalho» με ένταση, πάθος και απόλυτο συγχρονισμό.

Η χημεία τους ήταν εμφανής από το πρώτο κιόλας λεπτό, με τη σκηνική τους παρουσία να απογειώνει το performance και να δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τη μεγάλη βραδιά των βραβείων. Όσοι βρεθήκαμε στον χώρο της πρόβας φύγαμε με την αίσθηση πως το συγκεκριμένο act θα αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης.

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Η κυριαρχία του FY στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το όνομά του φιγουράρει σε τέσσερις από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της βραδιάς. Το «Money Dance» διεκδικεί το βραβείο για το «Καλύτερο Urban» κομμάτι, το απόλυτο hit «Bam» θέτει υποψηφιότητα για «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι δικαιωματικά υποψήφιος στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban», καθώς και υποψήφιος για το «Βίντεο της χρονιάς» με τον τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella». Οι υποψηφιότητες αυτές έρχονται ως επισφράγισμα μιας χρονιάς όπου κάθε του κίνηση στα social media και τα charts μετατρέπεται σε πολιτιστικό φαινόμενο.

Διανύοντας μία εξαιρετικά δημιουργική περίοδο μέσα στο 2025 και το 2026, ο FY συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, υπογράφοντας τραγούδια που κυριαρχούν στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα charts. Από το άλμπουμ «Lingo 2» και τις επιτυχημένες συνεργασίες του, μέχρι τις προσωπικές του κυκλοφορίες, αποδεικνύει διαρκώς ότι διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί τραγούδια που γίνονται αμέσως αγαπημένα στο κοινό.

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Στο πλευρό του βρίσκεται η Ellize, μία καλλιτέχνιδα που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στη μοναδική αισθητική, τη χαρακτηριστική χροιά της και τη δυναμική σκηνική της παρουσία. Η συνεργασία της με τον FY στο «Karalho» ένωσε δύο διαφορετικές αλλά απόλυτα συμβατές μουσικές προσωπικότητες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αγαπήθηκε από το κοινό και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική όταν παρουσιάζεται live.

Με την ενέργεια που έδειξαν στην πρόβα και τη χημεία που ανέπτυξαν επί σκηνής, όλα δείχνουν πως το act του FY και της Ellize θα είναι από εκείνα που θα συζητηθούν περισσότερο μετά το τέλος των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

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