MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζει ένα act γεμάτο dance vibes

Με μια ματιά Η Έλενα Παπαρίζου ολοκλήρωσε την πρόβα της για τα MAD VMA 2026.

Θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο της dance τραγούδι «Αλήθεια Τώρα;».

Είναι υποψήφια στην κατηγορία «Best Performer» για τα MAD VMA 2026.

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Οι προετοιμασίες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ κορυφώνονται και οι καλλιτέχνες περνούν πλέον από το στάδιο των δοκιμών στην τελική ευθεία για τη μεγάλη βραδιά. Η Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε σήμερα στο Tae Kwon Do και ολοκλήρωσε την πρόβα της, παρουσιάζοντας ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει για την αρτιότητά του και την προσοχή στη λεπτομέρεια, δίνοντας το στίγμα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά acts της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 19:30.

Το act της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή των βραβείων κρύβει μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς η ερμηνεύτρια επέλεξε τη φετινή γιορτή της μουσικής για να συστήσει για πρώτη φορά στο κοινό το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Αλήθεια Τώρα;», ένα dance κομμάτι που πρόκειται να γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό anthem. Η ζωντανή παρουσίαση του κομματιού αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights του event, προσθέτοντας μια φρέσκια νότα στην πολυαναμενόμενη βραδιά.

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Η Έλενα Παπαρίζου πρωταγωνιστεί και φέτος στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, διεκδικώντας την κορυφή στην κατηγορία «Best Performer». Η υποψηφιότητά της αποτελεί την απόλυτη επιβεβαίωση της κυριαρχίας της στη σκηνή, επισφραγίζοντας μια διαδρομή όπου κάθε της εμφάνιση δεν είναι απλώς μια παρουσία, αλλά ένα κυρίαρχο καλλιτεχνικό γεγονός που καθορίζει τα standards της σύγχρονης ελληνικής pop κουλτούρας.

Η Έλενα Παπαρίζου αποτελεί τη σταθερή δύναμη της ελληνικής pop σκηνής, διατηρώντας μια καλλιτεχνική διαδρομή που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επαγγελματισμό και συνεχή εξέλιξη. Η ικανότητά της να γεφυρώνει το κλασικό pop ρεπερτόριο με τις σύγχρονες παραγωγικές τάσεις της επιτρέπει να παραμένει στην πρώτη γραμμή της μουσικής βιομηχανίας χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά της. Ως performer, ξεχωρίζει για την απαράμιλλη σκηνική της πειθαρχία και την ενέργεια που εκπέμπει, στοιχεία που την έχουν καταστήσει το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον θεσμό των Mad VMA. Παράλληλα, η πολύχρονη τηλεοπτική της παρουσία, κυρίως μέσα από τον ρόλο του κριτή και μέντορα σε μεγάλα talent shows, έχει ενισχύσει τη σύνδεσή της με τις νεότερες γενιές, επιβεβαιώνοντας ότι η επιρροή της υπερβαίνει τη δισκογραφία.

Σήμερα, διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, συνδυάζοντας την επιτυχημένη παρουσία της στις μεγάλες αθηναϊκές σκηνές με ιδιαίτερα κινηματογραφικά projects. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τις νυχτερινές της εμφανίσεις στο NOX στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου, ενώ πρωταγωνιστεί στο soundtrack της ταινίας «Ο Έρωτας… γράφεται». Η «Number One» καλλιτέχνιδα ένωσε τις δυνάμεις της με τον Πάνο Μουζουράκη για το μουσικό φόντο της ταινίας, ένα ντουέτο που αντικατοπτρίζει την ισχυρή τους προσωπική φιλία.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis