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City Guide 13.06.2026

Athens Pride 2026: Το MAD μεταφέρει τον παλμό της μεγάλης πορείας

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Το Σύνταγμα πλημμύρισε κόσμο και χρώμα, ενώ χιλιάδες συμμετέχοντες ξεκίνησαν την πορεία υπερηφάνειας στους δρόμους της Αθήνας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Athens Pride 2026 γέμισε το Σύνταγμα με χρώμα, μουσική και μηνύματα συμπερίληψης.
  • Χιλιάδες συμμετέχοντες στην παρέλαση του Athens Pride 2026 έστειλαν μήνυμα ορατότητας και διεκδίκησης δικαιωμάτων.
  • Οργανώσεις όπως Rainbow Seniors, Ουράνιο Τόξο, Κένταυροι Αθηνών, Θετική Φωνή, Intersex Greece, Θεσσαλονίκη Pride, Snap Queer comedy club, Πολύχρωμο Σχολείο συμμετείχαν.
  • Πρέσβεις του Μεξικού και της Ταϊλάνδης εξέφρασαν στήριξη στις αξίες της ισότητας και του σεβασμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Athens Pride 2026 γέμισε το Σύνταγμα με χρώμα, μουσική και ισχυρά μηνύματα συμπερίληψης, καθώς το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής κορυφώθηκε με χαιρετισμούς από οργανώσεις, φορείς και προσωπικότητες που στηρίζουν έμπρακτα την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από νωρίς το απόγευμα, η καρδιά της Αθήνας χτυπούσε στους ρυθμούς του Pride, με το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής να κορυφώνεται μέσα από χαιρετισμούς οργανώσεων, φορέων και προσωπικοτήτων που στηρίζουν έμπρακτα την ισότητα, την ορατότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

athens pride 2026_parelasi

Μέσα σε ένα κλίμα γιορτής αλλά και διεκδίκησης, η σκηνή του Συντάγματος έγινε σημείο συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, σεβασμού και ελευθερίας. Λίγο μετά τις 19:00 ξεκίνησε και η μεγάλη Παρέλαση Υπερηφάνειας του Athens Pride 2026, με χιλιάδες συμμετέχοντες να πλημμυρίζουν τους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, κρατώντας σημαίες, πανό και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ορατότητας, ισότητας και διεκδίκησης δικαιωμάτων για όλους.

Athens Pride 2026: Η πιο πολύχρωμη μέρα της χρονιάς ξεκίνησε και το MAD είναι εκεί!

Μετά τις πρώτες δράσεις και τις εκδηλώσεις της ημέρας, στη σκηνή ανέβηκαν οι Rainbow Seniors, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τη σημασία της συμπερίληψης σε κάθε στάδιο της ζωής.

athens pride 2026__

Ακολούθησε ο χαιρετισμός των οικογενειών «Ουράνιο Τόξο», οι οποίοι μίλησαν για την ανάγκη αναγνώρισης και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των οικογενειών, ενώ το κοινό υποδέχθηκε θερμά και τους «Κενταύρους Αθηνών», την πρώτη ελληνική queer και συμπεριληπτική ομάδα ράγκμπι, που έδωσαν το δικό τους στίγμα στη φετινή διοργάνωση.

rainbow seniors_athens pride

Στη συνέχεια, η «Θετική Φωνή» απηύθυνε χαιρετισμό, υπενθυμίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της καταπολέμησης του στίγματος γύρω από τον HIV. Τον ρυθμό ανέβασαν οι «Αγία Φανφάρα», που με τα χαρακτηριστικά χάλκινά τους μετέτρεψαν την πλατεία σε μια μεγάλη γιορτή, ξεσηκώνοντας το πλήθος λίγο πριν την έναρξη της Πορείας Υπερηφάνειας.

athens pride_thetiki foni

Από τη σκηνή πέρασαν επίσης εκπρόσωποι της Intersex Greece, μεταφέροντας μηνύματα αποδοχής και ορατότητας για τα intersex άτομα, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και το «Θεσσαλονίκη Pride», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας των Pride διοργανώσεων σε όλη τη χώρα.

intersex xairetismos_athens pride

athens pride___

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την παρουσία του «Snap Queer comedy club», που έδωσε το δικό του ξεχωριστό στίγμα με χιούμορ και θετική ενέργεια, ενώ το «Πολύχρωμο Σχολείο» μίλησε για τη σημασία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά και τους νέους.

snap queer comedy_athens pride

Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στον πρέσβη του Μεξικού στην Ελλάδα, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκφράζοντας τη στήριξή του στις αξίες της ισότητας, της διαφορετικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο πρέσβης της Ταϊλάνδης στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της αποδοχής και της ισότητας για όλους.

presvis tailandis_athens prdie

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία διερμηνέα στην Ελληνική νοηματική γλώσσα καθ’ όλη τη διάρκεια των χαιρετισμών και των δράσεων στη σκηνή, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα της εκδήλωσης και ενισχύοντας το μήνυμα ότι μια πραγματικά συμπεριληπτική κοινωνία δεν αφήνει κανέναν πίσω.

diermineas_athens prde

Με χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, το Athens Pride 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως μία από τις σημαντικότερες γιορτές ορατότητας, διεκδίκησης και συμπερίληψης στη χώρα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η αγάπη, η ισότητα και ο σεβασμός δεν χωρούν διακρίσεις.

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Athens Pride 2026 ΑΘΗΝΑ
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