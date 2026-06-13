Athens Pride 2026: Ζήσε την εμπειρία της κεντρικής ημέρας!

Από τις δράσεις στα περίπτερα έως την κεντρική σκηνή: Ο πλήρης οδηγός για τη σημερινή ημέρα

Με μια ματιά Η κεντρική ημέρα του Athens Pride 2026 στην πλατεία Συντάγματος περιλαμβάνει γιορτή, διεκδίκηση, μνήμη και ορατότητα.

Θα υπάρχουν χώροι χαλάρωσης, μπαρ, food trucks, περίπτερα οργανώσεων και δράσεις σε διάφορα σημεία της πλατείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, εθελοντικές δράσεις, yoga, συζητήσεις, παιχνίδια γνωριμίας και τη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας.

Η βραδιά κορυφώνεται με συναυλία με διάφορους καλλιτέχνες και εκπλήξεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγάλη μέρα έφτασε και η πλατεία Συντάγματος μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό χώρο γιορτής, διεκδίκησης, μνήμης και ορατότητας. Από νωρίς το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, το φετινό Athens Pride δεν είναι απλά μια εκδήλωση, είναι μια εμπειρία που μας χωράει όλες, όλους και όλα!

Φέτος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν χώροι για να κάτσεις και να χαλαρώσεις με την παρέα σου, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν πάνω στη πλατεία μπαρ και food trucks. Μέσα στην ημέρα εκτός από την κεντρική σκηνή θα πραγματοποιούνται δράσεις σε διάφορα σημεία της πλατείας. Τέλος θα υπάρχουν -σταθερά- τα περίπτερα ομάδων και LGBTQI+ οργανώσεων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, χορηγών, υποστηρικτικών κομμάτων και μέσων ενημέρωσης.

Summer in the city: Τι να κάνεις στην Αθήνα μετά τις 19:00

Το Πρόγραμμα της Ημέρας

Τα περίπτερα ξεκινούν τη λειτουργία τους από τις 12 το μεσημέρι, με μουσική απο τις DJ Ceali και Syria. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δράσεις της ημέρας με τις δράσεις του εθελοντισμού όπως το «Πάρε-Δώσε»: Ανταλλαγή post-it notes με μηνύματα αγάπης και υποστήριξης.καθώς και το «Smash the stereotypes»: Ένα fun activity για να σπάσουμε τα στερεότυπα στην πράξη.

Στα παρτέρια παράλληλα θα υπάρχει μια δράση για όλη την οικογένεια (παιδιά και γονείς) στην πλατεία Συντάγματος από τις Πέννυ Λημναίου και Χαρά Καρυπίδου, η «Yoga αλλιώς» στις 12:00.

Τέλος όλη την ημέρα θα λειτουργεί η δράση «Φωτογραφίσου»: Rainbow photoshooting spot. Πιο συγκεκριμένα στις ώρες 12:00-13:00 και 16:00-17:00 η δράση θα πραγματοποιείται από φωτογράφους.

Στις 16:00 θα ξεκινήσουν οι απογευματινές δράσεις με τα Yoga and Sport for Refugees, και μια συζήτηση από την Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh» με τους Αργυρή Ερωτοκρίτου και Κώστα Καραγιάννη με θέμα: «Να χτίσουμε την κοινωνία της απελευθέρωσης»

Στις 17:00 θα πραγματοποιηθούν δράσεις για γονείς και παιδιά με δημιουργικές μικρές δραστηριότητες, ενώ μέχρι τις 21:00 θα υπάρχουν Παιχνίδια Γνωριμίας για τα άτομα που ηρθαν μόνα τους, με icebreaker ερωτήσεις και νέα match και φιλίες πάνω στην πλατεία!

Τέλος από τις 18:00 και για 15 λεπτά η Αγία Φανφάρα, η 25μελής χάλκινη μπάντα θα φέρει τον απόλυτο διονυσιακό πανζουρλισμό στην πλατεία λίγο πριν την επίσημη έναρξη της πορείας υπερηφάνειας.

Η Κεντρική Σκηνή

Το απογευματινό πρόγραμμα της κεντρικής Σκηνής ξεκινά στις 17:00 με 6 Zumba Instructors από τη Zumba Greece που ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας ξεσηκώσουν με τον πιο διασκεδαστικό χορό του πλανήτη! Θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί των LGBTQI+ οργανώσεων μέχρι τις 18:30 και θα ακολουθήσει μουσικό performance απο την Konikou.

Το απογευματινό πρόγραμμα παρουσιάζει ο stand up comedian Αρης Ψυλιάκος.

Η Μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας

Στις 18:00 ξεκινά η προσυγκέντρωση ομάδων και οργανώσεων μπροστά από τη Βουλή ενώ η έναρξη θα γίνει στις 19:00 με το ανοιγμα της τριαντάμετρης rainbow σημαίας. Στη πορεία θα μας ξεσηκώνουν οι Batala, Quilombo και Dançauê, μαζί με όλα τα μπλοκ των οργανώσεων και άρματα.

Για τα άτομα τα οποία θα παραμείνουν στην πλατεία (από τις 19:30 μέχρι τις 20:30) οι κορυφαίες djs της techno σκηνής Até & Salin θα ξεσηκώσουν το κοινό μέχρι την επιστροφή της πορείας υπερηφάνειας.

H Συναυλία

Τη βραδιά παρουσιάζουν οι Andromeda Balls και Χριστίνα Βούλγαρη, ενώ στη σκηνή του Athens Pride συμμετέχουν οι Black Unit, Δημήτρης Σαμόλης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Φώτης Λάμαρης και η μοναδική Ματούλα Ζαμάνη, μαζί με performances, live μουσική και μία special guest εμφάνιση-έκπληξη που θα ανακοινωθεί μόνο πάνω στη σκηνή.

Από queer pop ήχους και tribute performances μέχρι χορό, live μουσική και iconic στιγμές, η βραδιά υπόσχεται να γίνει μία από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού Athens Pride.

Το φετινό Athens Pride σε καλεί να έρθεις από νωρίς, να καθίσεις με την παρέα σου, να γνωρίσεις κόσμο και να γίνεις μέρος της πιο πολύχρωμης γιορτής της Αθήνας.

Να γιορτάσεις, να διεκδικήσεις, να χορέψεις και να συγκινηθείς.