«Πυγολαμπίδες»: Lecture-performances με ελεύθερη είσοδο στην Πειραιώς 260

Ο φετινός κύκλος διαλέξεων και συζητήσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που παρουσιάζεται στον χώρο της Πειραιώς 260, συστήνεται με τον τίτλο Πυγολαμπίδες.

Με μια ματιά "Πυγολαμπίδες" είναι κύκλος lecture-performances με ελεύθερη είσοδο, εμπνευσμένος από Παζολίνι και Υμπερμάν.

Οι παρουσιάσεις συνδυάζουν διάλεξη, περφόρμανς και συλλογικό στοχασμό, ενεργοποιώντας τον λόγο ως δράση.

Θέματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν πολιτική, τέχνη, έμφυλες διαστάσεις, μνήμη, επιβίωση και συμμετοχή.

Οι συναντήσεις γίνονται στην Πειραιώς 260, με συγκεκριμένες ημερομηνίες και προσκεκλημένους ομιλητές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

“Πυγολαμπίδες” LECTURE – PERFORMANCES

Παίρνοντας έμπνευση από το γνωστό «Άρθρο των πυγολαμπίδων» του Πιερ Πάολο Παζολίνι, αλλά και το βιβλίο Η επιβίωση των πυγολαμπίδων του Ζωρζ Ντιντί Υμπερμάν, σκεφτόμαστε τις πυγολαμπίδες ως σύμβολο ανθεκτικότητας αλλά και διακινδύνευσης, περιβαλλοντικής ευθύνης και οικοκριτικού στοχασμού, σύμβολο όμως επίσης επαφής, κινητικότητας και αλλαγής οπτικής γωνίας.

Οι Πυγολαμπίδες θα είναι, ως εκ τούτου, ένας κύκλος ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων με επιτελεστικό χαρακτήρα, ένα ευέλικτο σχήμα δημόσιου λόγου που κινείται ανάμεσα στη διάλεξη, την περφόρμανς και τον συλλογικό στοχασμό. Μέσα από λογο-τελεστικές παρεμβάσεις (lecture-performances), ομιλήτ(ρι)ες με διαφορετικές ιδιότητες και εξειδικεύσεις ενεργοποιούν τον λόγο ως μορφή δράσης και έρευνας, προτείνοντας τρόπους να σκεφτούμε εκ νέου ζητήματα που διαπερνούν τον κοινωνικοπολιτικό και καλλιτεχνικό σύγχρονο ορίζοντα.

Συζητάμε για την πολιτική και καλλιτεχνική διερεύνηση, την έμφυλη διάσταση της έκφρασης, τη μνήμη της παράστασης, τον εγκλεισμό, την επιμονή και την επιβίωση, την πολιτειότητα και τη συμμετοχή.

Οι Πυγολαμπίδες συνιστούν έτσι έναν κύκλο παρουσιάσεων αλλιώς: μικρές εστίες σκέψης και ανταλλαγής που επιδιώκουν να προκαλέσουν διάλογο και να ανοίξουν πολλαπλές αναγνώσεις της πραγματικότητας.

Σε αυτό το ευέλικτο σχήμα παρουσίασης, η θεωρητική ανάπτυξη ιδεών, ο άμεσος διάλογος με το κοινό και οι παραστατικές τέχνες συνυπάρχουν και αλληλοτροφοδοτούνται, επιτρέποντας παράλληλα κλεφτές ματιές στη σκέψη και την πρακτική των προσκεκλημένων. Μέσα από την έκθεση της καλλιτεχνικής ή / και ερευνητικής διαδικασίας σε εξέλιξη, οι συναντήσεις αυτές ανοίγουν στο κοινό ένα παράθυρο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται μια ιδέα, ένα καλλιτεχνικό έργο ή ένα ερευνητικό ερώτημα, μετατρέποντας την παρουσίαση σε πεδίο κοινής αναζήτησης.

Συντελεστές

Επιμέλεια Δημήτρης Παπανικολάου

Σε συνεργασία με την Ισαβέλλα-Δήμητρα Καρούτη

Αναλυτικά οι συζητήσεις/ διαλέξεις:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Ε

30 Ιουνίου στις 20.00

Κατερίνα Φωτεινάκη, Θεοδώρα Ψυχογιού

Κάποιος, λέω, θα με θυμάται

Γυναικείες φωνές από την αρχαιότητα στο σήμερα

14 Ιουλίου στις 21.00

Λένα Πλάτωνος

ΛΕΝΑ

μία συζήτηση με τη Λένα Πλάτωνος

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Β

8 Ιουλίου στις 20.30

Στάθης Γράψας

Αντάμα με το alter ego μου

Η τέχνη ως θεραπευτικό εργαλείο μέσα και έξω από την φυλακή.

9 Ιουλίου στις 20.30

Στέφανος Λεβίδης

100 χρόνια, 100 μέρες

Πολλαπλές χρονικότητες και βία στο σύνορο του Έβρου

26 Ιουλίου στις 21.00

Δημήτρης Παπανικολάου et al

Μπαλαντέζες

Για το πώς συνδέονται αλληγορία, πολιτειότητα και επιμονή.

27 Ιουλίου στις 21.00

Εργαζόμενοι/ες/α του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Που πάνε οι παραστάσεις όταν τελειώσουν;

Open mic βραδιά

Είσοδος ελεύθερη

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας έως την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.