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City Guide 24.07.2026

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Η Πειραιώς 260 γιορτάζει 20 χρόνια με μια ξεχωριστή βραδιά λήξης

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Ένα φινάλε γεμάτο συγκίνηση και μουσική - Η Πειραιώς 260 ανοίγει την πόρτα της για μια τελευταία καλοκαιρινή συνάντηση
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Με μια ματιά
  • Η Πειραιώς 260 γιορτάζει 20 χρόνια λειτουργίας με βραδιά λήξης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
  • Περισσότερες από 50 παραστάσεις και δράσεις φιλοξενήθηκαν φέτος στην Πειραιώς 260.
  • Η βραδιά λήξης περιλαμβάνει διεθνές θέατρο, open mic με εργαζόμενους του Φεστιβάλ και παραδοσιακό πανηγύρι.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παράσταση TRIAL της Κριστιάν Ζαταΐ και μουσική από τα Κιντέρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με την ολοκλήρωση των παραστάσεων στην Πειραιώς 260, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αποχαιρετά το αθηναϊκό κοινό με μια μεγάλη γιορτή. Η φετινή αυλαία συμπίπτει με τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων λειτουργίας της Πειραιώς 260 (2006–2026), ενός χώρου που άνοιξε νέους δρόμους για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και διεύρυνε το δημιουργικό του αποτύπωμα.

Από τις 29 Μαΐου, η Πειραιώς 260 φιλοξένησε περισσότερες από 50 παραστάσεις και δράσεις, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η γιορτή λήξης έρχεται να επισφραγίσει αυτό το δημιουργικό καλοκαίρι με μια βραδιά που συνδυάζει διεθνές θέατρο, ζωντανή μουσική και συμμετοχικές δράσεις.

Η αυλαία του φετινού προγράμματος της Πειραιώς 260 περιλαμβάνει τη θεατρική παράσταση TRIAL της διεθνώς καταξιωμένης Κριστιάν Ζαταΐ με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Όσκαρ Βάγκνερ Μόουρα, αλλά και μια ιδιαίτερη στιγμή στο πλαίσιο των Lecture – Performances «Πυγολαμπίδες», όπου το λόγο παίρνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του Φεστιβάλ, σε ένα αναπάντεχο open mic. Η βραδιά θα κορυφωθεί στην Πλατεία της Πειραιώς 260 με ένα αυθεντικό, παραδοσιακό Πανηγύρι από το μουσικό σχήμα Κιντέρια.

Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί τις συναντήσεις, τις εμπειρίες και τις στιγμές που μοιραστήκαμε στην Πειραιώς 260.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα

Christiane Jatahy
A TRIAL
Βασισμένο στο έργο Ένας εχθρός του λαού του Χένρικ Ίψεν

27 Ιουλίου, ώρα 20.00 Xώρος Η
Διάρκεια 150΄

Ένα ‘λαϊκό δικαστήριο’ στήνεται επί σκηνής. Ο γιατρός Στόκμαν επιστρέφει και ζητά μια δεύτερη κρίση, μια αμερόληπτη διαδικασία. Οι θεατές παρακολουθούν μια σύγκρουση που εξελίσσεται σε συλλογικό καθρέφτη, γίνονται ένορκοι, θέτουν ερωτήσεις και αποφασίζουν. Το βάρος της ετυμηγορίας δεν ανήκει στο έργο, αλλά σε εμάς. Πόση αλήθεια αντέχει μια κοινωνία όταν απειλείται το
συμφέρον της;

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LECTURE – PERFORMANCES ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΕΣ

27 Ιουλίου, ώρα 21.00 ΧΩΡΟΣ Β

Πού πάνε οι παραστάσεις όταν τελειώσουν;

Μια βραδιά open mic με τη συμμετοχή εργαζόμενων του Φεστιβάλ.

Με την ολοκλήρωση του φετινού προγράμματος, η Πειραιώς 260 γιορτάζει τα Είκοσι Χρόνια (2006–2026) της με μια βραδιά ανοιχτών μικρών παρουσιάσεων που ξεκινά από ένα μόνο φαινομενικά απλό ερώτημα:

Τι μένει από μια παράσταση όταν αυτή έχει τελειώσει;

Οι άφθονες, συχνά αναπάντεχες, αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει ένα τέτοιο ερώτημα γίνονται η αφορμή ώστε οι άνθρωποι που στηρίζουν το φετινό Φεστιβάλ για ένα ολόκληρο καλοκαίρι να μοιραστούν εικόνες, ήχους και ενθύμια· ένα πολύπλοκο αρχείο μνήμης, πρακτικών, εμπειριών και φαντασίας. Μιλούν για τον δικό τους ρόλο στην επιβίωση των παραστάσεων όσο αυτές συμβαίνουν, προκειμένου να συμβούν, αλλά, κυρίως, όταν αυτές έχουν τελειώσει.

Ένα open mic για το πώς οι παραστάσεις δεν σταματούν όταν κλείνει το θέατρο.

Για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αρχείο και καταγραφή σε μια συνθήκη που καθορίζεται –και συχνά καθορίζει και εμάς– από το πόσο εφήμερη είναι. Για τη φαντασία που συμπληρώνει όσα δεν θυμόμαστε πια ή για τη μνήμη που κολλάει σε μια κίνηση, μια ανάσα, έναν επιτονισμό, μια σκηνή ή μια αντίδραση του κοινού. Για τις μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που μεταμορφώνονται σε εργαλεία σκέψης και αίσθησης. Για την παραστασιακή εμπειρία που επιμένει να λειτουργεί ως εργοτάξιο συλλογικότητας.

Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας έως την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

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Foto Caio Lirio_@caiolirio-Todos os Direitos Reservados-021A6687

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ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ (34)low

AΦTER
Επιμέλεια Δημήτρης Τσάκας, Ηρώ Νικολάου

Πάρτι λήξης – Πανηγύρι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ, ώρα 23.00

Κιντέρια

Τα Κιντέρια είναι μουσικό σχήμα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με έδρα την Αθήνα. Με βασικό άξονα το γλέντι και τη ζωντανή σχέση μουσικής και χορού, παίζουν και τραγουδούν παραδοσιακά κομμάτια από την Ήπειρο έως τη Θράκη και από τη Μακεδονία έως τα Δωδεκάνησα. Η προσέγγισή τους στηρίζεται στον σεβασμό προς την ελληνική παραδοσιακή μουσική και στην αναβίωση της
τελετουργίας του γλεντιού στη σύγχρονη εποχή. Η ονομασία τους παραπέμπει στο τουρκικό keder, δηλαδή τη θλίψη και τον καημό, έναν από τους σταθερούς άξονες της δημοτικής στιχουργίας.

Μουσικοί Μυρσίνη Ποντικοπούλου Βενιέρη βιολί, Βαγγέλης Παππάς κλαρίνο, Γιώργος Χριστοδούλου λαούτο, φωνή, Ανδρέας Δρακόπουλος κρουστά

Η είσοδος στις συναυλίες των AΦTER είναι ελεύθερη για κατόχους εισιτηρίων παράστασης ή εκδήλωσης της ίδιας ημέρας.

Αγορά εισιτηρίων

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: aefestival.gr και more.com

-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ: Πλατεία Συντάγματος (This is Athens info point Δήμου Αθηναίων) Δε-Πα 10:00-18:00

-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Δε-Πα 10:00-18:00 | +30 2118008181

-ΑΜΕΑ: Δε-Πα 10:00-17:00 | +30 2104834913

-ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: τις ημέρες των παραστάσεων

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion

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Πειραιώς 260 Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
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