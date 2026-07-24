Hogwarts calling: Η «Φιλοσοφική Λίθος» με τον Harry Potter επιστρέφει με νέο υλικό

Με μια ματιά Η πρώτη ταινία του Harry Potter, «Φιλοσοφική Λίθος», επιστρέφει στους κινηματογράφους για την 25η επέτειό της.

Θα προβληθεί ειδικό υλικό 12 λεπτών από τα παρασκήνια της παραγωγής.

Όλες οι οκτώ ταινίες του Harry Potter θα προβληθούν ξανά από 27 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου.

Το backstage υλικό θα συνοδεύει αποκλειστικά την πρώτη ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαγεία επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και αυτή τη φορά έχει άρωμα… Hogwarts. Η πρώτη ταινία του θρυλικού franchise, «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», επιστρέφει στους κινηματογράφους με αφορμή την 25η επέτειό της, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να ξαναζήσουν την αρχή μιας από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές ιστορίες όλων των εποχών. Η επετειακή προβολή θα συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό bonus που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στις αίθουσες. Πρόκειται για 12 λεπτά backstage υλικού που θα μεταφέρουν το κοινό πίσω από τις κάμερες της μαγικής παραγωγής.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν παγκοσμίως από τις 27 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας για μία εβδομάδα τις κινηματογραφικές αίθουσες σε έναν μικρό κόσμο γεμάτο ξόρκια, φίλτρα και νοσταλγία. Εκτός από την πρώτη ταινία, όλες οι υπόλοιπες επτά ταινίες του Harry Potter θα επιστρέψουν επίσης στη μεγάλη οθόνη την ίδια περίοδο. Ωστόσο, το αποκλειστικό backstage υλικό θα συνοδεύει μόνο το πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας.

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Η επιστροφή της «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους παλιούς fans να ξαναδούν την ταινία που ξεκίνησε το κινηματογραφικό φαινόμενο, αλλά και για τη νέα γενιά να γνωρίσει τον κόσμο του Harry Potter όπως ακριβώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Από την πρώτη είσοδο στο Hogwarts μέχρι τη γνωριμία με τους Harry, Ron και Hermione, η ταινία παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά fantasy έργα.

25 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Harry Potter στη μεγάλη οθόνη

Το «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» έκανε πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου 2001, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές σειρές στην ιστορία. Σε σκηνοθεσία του Chris Columbus, η ταινία σύστησε στο κοινό τους Daniel Radcliffe, Rupert Grint και Emma Watson στους ρόλους που θα τους έκαναν παγκοσμίως γνωστούς.

Ο Daniel Radcliffe ενσάρκωσε τον Harry Potter, ο Rupert Grint τον Ron Weasley και η Emma Watson την Hermione Granger, δημιουργώντας μία από τις πιο αγαπημένες τριάδες χαρακτήρων στην pop culture.

Η πρώτη ταινία βασίστηκε στο βιβλίο της J.K. Rowling και αποτέλεσε την αρχή ενός franchise που αγαπήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Όλες οι ταινίες Harry Potter επιστρέφουν στις αίθουσες

Η επετειακή εβδομάδα δεν θα αφορά μόνο την πρώτη ταινία, καθώς οι fans θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξανά και τις οκτώ κινηματογραφικές περιπέτειες του Harry Potter στη μεγάλη οθόνη.

Από τη «Φιλοσοφική Λίθο» μέχρι το φινάλε με το «Harry Potter and the Deathly Hallows», η σειρά ταινιών θα προσφέρει ένα μεγάλο κινηματογραφικό ταξίδι γεμάτο δράση, συναίσθημα και φυσικά… μαγεία.

Το ειδικό bonus υλικό όμως είναι αυτό που κάνει την επιστροφή της πρώτης ταινίας ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς θα επιτρέψει στους θεατές να δουν στιγμές από τα παρασκήνια μιας παραγωγής που άφησε εποχή.

Η επιστροφή του «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» είναι η τέλεια αφορμή για κάθε fan να ξαναμπεί στον κόσμο του Hogwarts και να θυμηθεί γιατί η μαγεία του Harry Potter παραμένει ζωντανή 25 χρόνια μετά.

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