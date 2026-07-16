Η Ariana Grande έγινε… όλο το Harry Potter Universe και «έριξε» τα social!

Η Ariana Grande έγινε όλοι οι χαρακτήρες του Harry Potter σε ένα βίντεο και τα social media μιλούν ακόμα για αυτό

Η Ariana Grande απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το ταλέντο της δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι και την υποκριτική. Η pop superstar έγινε viral μέσα από ένα νέο βίντεο στο TikTok, στο οποίο μεταμορφώνεται σε αγαπημένους χαρακτήρες από τον κόσμο του Harry Potter, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους fans της. Το βίντεο δημιουργήθηκε για την προώθηση ενός νέου προϊόντος της R.E.M. Beauty, όμως πολύ γρήγορα οι μιμήσεις της έκλεψαν την παράσταση. Τα σχόλια στα social media γέμισαν με αποθεωτικά μηνύματα για τις εντυπωσιακά πιστές ερμηνείες της.

Στο απολαυστικό clip, η Ariana αλλάζει φωνές και εκφράσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, υποδυόμενη χαρακτήρες όπως οι Molly Weasley, Bellatrix Lestrange, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Severus Snape, Dobby και Moaning Myrtle. Μάλιστα, διασκευάζει με χιουμοριστικό τρόπο μερικές από τις πιο γνωστές ατάκες της κινηματογραφικής σειράς, προσαρμόζοντάς τες στο νέο προϊόν της εταιρείας ομορφιάς της. Σε αρκετές στιγμές δεν μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια της, κάτι που έκανε το βίντεο ακόμη πιο αυθόρμητο και απολαυστικό.

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Οι fans δεν άργησαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους, χαρακτηρίζοντας τις μιμήσεις της «τρομακτικά πετυχημένες» και δηλώνοντας πως θα μπορούσε άνετα να δανείσει τη φωνή της σε ολόκληρο audiobook του Harry Potter. Πολλοί ξεχώρισαν ιδιαίτερα την εκδοχή της Moaning Myrtle, ενώ άλλοι σχολίασαν πως η Ariana διαθέτει ξεχωριστό κωμικό ταλέντο που σπάνια βλέπουμε στη μουσική βιομηχανία. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τη δυναμική της στα social media.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ariana Grande εντυπωσιάζει με τις μιμήσεις της. Εδώ και χρόνια έχει δείξει την ικανότητά της να αναπαριστά διάσημες προσωπικότητες και χαρακτήρες, τόσο σε τηλεοπτικές εκπομπές όσο και σε κωμικά sketches. Οι εμφανίσεις της στο Saturday Night Live, όπου μιμήθηκε καλλιτέχνιδες όπως η Britney Spears, η Celine Dion και η Miley Cyrus, είχαν γίνει επίσης viral, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Παράλληλα, η Ariana διανύει μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς βρίσκεται στην περιοδεία Eternal Sunshine Tour, την πρώτη μεγάλη προσωπική της περιοδεία μετά το 2019. Η περιοδεία συνοδεύει το επιτυχημένο άλμπουμ Eternal Sunshine και συνεχίζει να συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές σε κάθε στάση της, αποδεικνύοντας πως παραμένει μία από τις μεγαλύτερες pop stars της εποχής.

Με λίγη μαγεία, πολύ χιούμορ και τις εντυπωσιακές φωνητικές της ικανότητες, η Ariana Grande κατάφερε ξανά να γίνει viral, αποδεικνύοντας πως ξέρει πάντα πώς να εκπλήσσει το κοινό της.