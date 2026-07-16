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Celeb News 16.07.2026

Selena Gomez: Η ερώτηση που έκανε στον Benny Blanco πριν γίνουν ζευγάρι

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Ο Benny Blanco αποκαλύπτει τι τον ρώτησε η Selena Gomez πριν δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους και μιλά για τη ζωή μετά τον γάμο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez ρώτησε τον Benny Blanco αν ήταν σίγουρος για τη σχέση τους, λόγω της δημοσιότητας.
  • Ο Benny Blanco απάντησε θετικά, λέγοντας "Ξέρεις κάτι; Άντε στο καλό".
  • Το ζευγάρι προσπάθησε να κρατήσει τη σχέση του ιδιωτική για 8-9 μήνες πριν την αποκαλύψει.
  • Ο Blanco ανέφερε ότι η διαχείριση της δημοσιότητας παραμένει πρόκληση για τους διάσημους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σχέση της Selena Gomez και του Benny Blanco αποτελεί εδώ και καιρό το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όμως ο 38χρονος μουσικός παραγωγός επέλεξε να μοιραστεί μερικές άγνωστες πτυχές της κοινής τους πορείας. Σε μια εξομολογητική συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα El País, ο Blanco αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη στιγμή που η σχέση τους πέρασε από το φιλικό στο ρομαντικό επίπεδο.

Benny Blanco Selena Gomez
https://www.instagram.com/itsbennyblanco/

Πριν το ζευγάρι αποφασίσει να δημοσιοποιήσει τον έρωτά του, η Selena Gomez θέλησε να είναι απολύτως σίγουρη για τις προθέσεις του Blanco, λαμβάνοντας υπόψη το δυσβάσταχτο βάρος της δημοσιότητας που συνοδεύει την ίδια.

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Όπως περιέγραψε ο μουσικός, η 33χρονη τραγουδίστρια τον ρώτησε ευθέως: «Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το κάνουμε αυτό; Καταλαβαίνω αν θέλεις να μείνουμε απλώς φίλοι». Η απάντηση του Blanco ήταν άμεση και αποφασιστική, βάζοντας τέλος σε κάθε δισταγμό. «Είπα “Ξέρεις κάτι; Άντε στο καλό”», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως το ζευγάρι επιδίωξε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για 8 με εννέα μήνες, προτού την αποκαλύψει στον κόσμο.

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco σε τρυφερές στιγμές από τον γάμο τους και την κοινή τους ζωή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διαχείριση της διασημότητας

Ο Blanco, ο οποίος παντρεύτηκε με τη Gomez τον Σεπτέμβριο του 2025, παραδέχτηκε ότι η διαχείριση της δημοσιότητας παραμένει μια πρόκληση. «Οι διάσημοι βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο. Αν πεις ένα πράγμα είναι λάθος και αν πεις κάτι άλλο, πάλι λάθος είναι», δήλωσε, εκφράζοντας την αποστροφή του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα social media.

Η Selena Gomez και η Taylor Swift σε κοινή τους εμφάνιση με αφορμή την είδηση για τους αρραβώνες τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και ο ίδιος προτιμά να διατηρεί χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας να αναρτά κυρίως περιεχόμενο που αφορά τη μουσική του, δεν κρύβει την ευγνωμοσύνη του για το υποστηρικτικό περιβάλλον που τους περιβάλλει. «Είμαστε τυχεροί γιατί και οι δύο έχουμε ανθρώπους γύρω μας που γνωρίζουμε από παλιά», κατέληξε.

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Benny Blanco Selena Gomez
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