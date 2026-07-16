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Έφυγε απο τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

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Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας συγκίνηση στην οικογένεια και στους φίλους του
Ειρήνη Στόφυλα

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος μετά την είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τον γνώρισαν προσωπικά αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό που τον είχε παρακολουθήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ο Λορέντζο είχε συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές των αρχών της δεκαετίας του 2000. Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους του χώρου.

https://www.instagram.com/monsieurkoutrak/
https://www.instagram.com/monsieurkoutrak/

Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στο reality «Bar» του MEGA, το οποίο προβλήθηκε το 2002 και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Η παρουσία του στην εκπομπή τον έκανε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησε τη δική του πορεία, διατηρώντας στενή σχέση με τη μουσική και τον καλλιτεχνικό χώρο. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ευαισθησία και δημιουργική διάθεση. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα μηνυμάτων συμπαράστασης προς την οικογένειά του.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Η οικογένεια δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα, ζητώντας ουσιαστικά τον απαραίτητο σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Πλήθος κόσμου εκφράζει τη συμπαράστασή του μέσω των social media.

Η απώλεια του Λορέντζο Καριέρε υπενθυμίζει πως πίσω από τη δημοσιότητα υπάρχουν άνθρωποι με τη δική τους προσωπική διαδρομή και τις δικές τους μάχες. Η σκέψη όλων βρίσκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

 

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ΘΑΝΑΤΟΣ Λορέντζο Καριέρε
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