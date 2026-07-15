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Celeb World 15.07.2026

Ο Drake έκανε το trend, αλλά αυτοί το απογείωσαν: Οι Ice Spice, Lil Yachty και Millie Bobby Brown «έριξαν» το Tik Tok

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Η Millie Bobby Brown, η Ice Spice και ο Lil Yachty έγιναν viral με το TikTok challenge του Drake για το «Shabang»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Millie Bobby Brown, η Ice Spice και ο Lil Yachty έγιναν viral στο TikTok με challenge του Drake.
  • Το απρόσμενο crossover των τριών stars προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα social media.
  • Το τραγούδι του Drake «Shabang» είναι η νέα τάση στα viral challenges του TikTok.
  • Η επιτυχία του βίντεο αποδεικνύει τη δύναμη των social media και των απρόσμενων συνεργασιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Millie Bobby Brown, η Ice Spice και ο Lil Yachty είναι το τελευταίο celebrity trio που κατάφερε να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες. Οι τρεις stars εμφανίστηκαν μαζί σε ένα TikTok video που κανείς δεν περίμενε, συμμετέχοντας στο δημοφιλές challenge του Drake για το τραγούδι του «Shabang». Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο απρόβλεπτα crossover της χρονιάς, με τους fans να προσπαθούν να καταλάβουν πώς βρέθηκαν όλοι μαζί στο ίδιο βίντεο. Η ανάρτηση γέμισε αμέσως σχόλια και reactions, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη των social media trends.

Η ράπερ Ice Spice σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/icespice

Η Ice Spice ήταν εκείνη που ανέβασε το βίντεο στο TikTok, δείχνοντας την ίδια, την πρωταγωνίστρια του Stranger Things, Millie Bobby Brown, και τον Lil Yachty να δοκιμάζουν το viral dance challenge του «Shabang». Στο clip οι τρεις τους εμφανίζονται διαδοχικά στην κάμερα, ενώ η σκηνή κορυφώνεται όταν ένα ποτήρι κρασί κάνει την εμφάνισή του με έναν… μαγικό τρόπο. Η λεζάντα της Ice Spice, «U know what we tried», έκανε τους fans να ξεσπάσουν, αφού το συγκεκριμένο combo καλλιτεχνών και ηθοποιού δεν ήταν κάτι που περίμενε κανείς.

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Το συγκεκριμένο challenge έχει ήδη γίνει τεράστια τάση, με τον ίδιο τον Drake να συμμετέχει πρόσφατα στο trend, ανεβάζοντας τη δημοτικότητα του «Shabang» ακόμη περισσότερο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσα από το album “ICEMAN” και κατάφερε να κάνει δυναμικό ντεμπούτο στο No.4 του Billboard Hot 100, ενώ συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στα charts. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη που celebrities από διαφορετικούς χώρους μπαίνουν στο παιχνίδι και δημιουργούν τις δικές τους viral στιγμές.

drake
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η σχέση των τριών stars με τον Drake έχει τη δική της ιστορία. Η Ice Spice είχε συνδεθεί με τον rapper μετά την επιτυχία του “Munch (Feelin’ U)”, ενώ ο Lil Yachty έχει συνεργαστεί αρκετές φορές μαζί του, τόσο μουσικά όσο και δημιουργικά. Από την άλλη, η Millie Bobby Brown είχε γνωρίσει τον Drake το 2017 και οι δυο τους έχουν μιλήσει δημόσια για τη φιλική τους σχέση όλα αυτά τα χρόνια.

@icespicee

u know what we tried

♬ som original – bizzle

Το viral TikTok με τους Millie Bobby Brown, Ice Spice και Lil Yachty δείχνει για ακόμη μία φορά πως η μουσική, οι celebrities και τα social media μπορούν να δημιουργήσουν στιγμές που μέσα σε λίγες ώρες γίνονται παγκόσμιο trend. Το «Shabang» του Drake φαίνεται πως έχει γίνει το νέο soundtrack των viral challenges και το internet έχει ήδη βρει το πιο αναπάντεχο cast για να το απογειώσει.

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Drake Ice Spice Lil Yachty Millie Bobby Brown
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