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Celeb News 15.07.2026

Η Rihanna βρήκε τον δάσκαλό της! Το viral βίντεο που μαθαίνει χορογραφία από τη βαφτιστήρα του A$AP Rocky

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Η Rihanna έγινε viral όταν προσπάθησε να μάθει τη χορογραφία του «Dai Dai» από τη βαφτιστήρα του A$AP Rocky
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Rihanna παρακολούθησε συναυλία του A$AP Rocky και έμαθε χορογραφία.
  • Η "δασκάλα" της ήταν η Anisa, βαφτιστήρα του A$AP Rocky.
  • Η Rihanna δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τις γρήγορες κινήσεις της Anisa.
  • Το βίντεο έγινε viral, δείχνοντας μια αυθόρμητη και παιχνιδιάρικη πλευρά της Rihanna.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σπάνια βλέπουμε τη Rihanna σε στιγμές που δεν εκπέμπουν την απόλυτη αυτοπεποίθηση της «βασίλισσας» της pop, όμως ένα νέο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media μας δείχνει μια άλλη, πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της. Η superstar βρέθηκε στα παρασκήνια μιας συναυλίας του A$AP Rocky και, αντί να κλέβει τα φώτα της σκηνής, «επιστρατεύτηκε» σε ρόλο μαθήτριας χορού.

Η Rihanna ως «La Reine» ποζάρει με εντυπωσιακή δημιουργία από φτερά για το ee72 backstage.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η «δασκάλα» της δεν ήταν άλλη από την Anisa, τη βαφτιστήρα του A$AP Rocky, η οποία ανέλαβε να μυήσει τη Rihanna στον ρυθμό του «Dai Dai». Πρόκειται για τη γνωστή συνεργασία της Shakira με τον Burna Boy, το κομμάτι που έγινε το μουσικό θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έχει κατακλύσει τα timelines σε όλο τον κόσμο.

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Στο απολαυστικό βίντεο, η Rihanna προσπαθεί με ενθουσιασμό να ακολουθήσει τις γρήγορες και απαιτητικές χορευτικές κινήσεις της μικρής Anisa. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειές της, η ίδια παραδέχτηκε χαριτωμένα ότι δυσκολεύεται αρκετά να συγχρονιστεί με την ταχύτητα και την ευλυγισία της νεαρής χορεύτριας.

Το viral στιγμιότυπο που κέρδισε το διαδίκτυο

Το στιγμιότυπο κατέγραψε τη Rihanna σε μια από τις πιο χαλαρές και αυθόρμητες εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας ότι, παρά το γεγονός ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες stars του πλανήτη, παραμένει ένας άνθρωπος που μπορεί να διασκεδάσει, να γελάσει με τα λάθη του και να μπει στον ρυθμό της παρέας.

Η Rihanna ποζάρει με κόκκινο σετ εσωρούχων και ψηλοτάκουνα για τη νέα καμπάνια της Savage X Fenty.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τους fans να κατακλύζουν τα σχόλια, τονίζοντας πόσο αξιολάτρευτη είναι η χημεία της με τη βαφτιστήρα του συντρόφου της. Άλλωστε, η Rihanna μας έχει συνηθίσει σε «αληθινές» στιγμές, και αυτή η «μάχη» με τα βήματα του «Dai Dai» είναι σίγουρα μια από τις πιο συμπαθείς που έχουμε δει τελευταία.

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A$ap Rocky RIHANNA
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